La serie A 2019-20 prende forma. Con la promozione del Verona è completo l'elenco delle venti squadre che prenderanno parte al prossimo campionato di calcio, che inizierà il prossimo 25 agosto. Nel mezzo sicuramente tante voci di calciomercato e tanti acquisti che rivoluzioneranno le rose.

La Juventus sarà chiaramente la grande favorita per lo scudetto, traguardo che ormai riesce a centrare da ben otto anni consecutivi. Ma l'Inter e il Napoli saranno d'accordo? Sia i nerazzurri che i partenopei faranno di tutto per riuscire a strappare il titolo ai bianconeri.

Le 20 squadre del torneo 2019-20

Come detto si conosce dunque la lista delle venti squadre participanti al prossimo campionato di Serie A. Sono, in rigoroso ordine alfabetico, le seguenti: Atalanta, Bologna, Brescia, Cagliari, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Lecce, Milan, Napoli, Parma, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino, Udinese, Verona.

Arrivano dalla serie B

Le prime due squadre promosse dalla cadetteria alla massima serie si conoscono ormai da qualche settimana.

A centrare il traguardo sono stati il Brescia e il Lecce, due formazioni che storicamente hanno fatto spesso parte del massimo torneo nazionale. Il Brescia di Corini è riuscito a chiudere il torneo al primo posto con pieno merito, mettendo in evidenza le qualità di due bomber come Torregrossa e Donnarumma, oltre al talento del centrocampista Tonali, già nel giro della nazionale. Ottimo il percorso anche del Lecce di Liverani, che trascinato dal suo pubblico ha potuto festeggiare il ritorno in A.

L'ultima squadra promossa è il Verona di mister Aglietti, che nella finale playoff ha superato il Cittadella. Una grande rimonta quella dell'Hellas, che dopo aver perso la prima sfida con due gol di scarto, davanti al suo pubblico è riuscito ad imporsi per 3-0. Grande festa ovviamente per i tifosi gialloblù che il prossimo anno potranno godersi la serie A.

Sono retrocesse in serie B Chievo, Frosinone ed Empoli

Il torneo di serie A che si è concluso a fine maggio ha decretato la retrocessione di Chievo, Frosinone ed Empoli.

Il Chievo, complice anche una penalizzazione, non è riuscito a risollevarsi nonostante l'arrivo di Di Carlo ed è retrocesso con diverse giornate d'anticipo. Gli ha fatto compagnia il Frosinone, che nonostante il grande impegno non è riuscito a lasciare la penultima piazza. Nell'ultima giornata è arrivata anche la retrocessione dell'Empoli. I toscani sono stati infatti superati in extremis, grazie agli scontri diretti, dal Genoa. Davvero un peccato per i ragazzi di Andreazzoli che hanno dimostrato di meritare la massima serie.