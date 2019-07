La Juventus finora ha lavorato solo nel mercato in entrata, ora però deve cercare di sfoltire la rosa che nel reparto offensivo ed a centrocampo registra esuberi importanti. In attacco Maurizio Sarri ha l'imbarazzo della scelta, avendo a disposizione ben quattro centravanti, due dei quali individuati in Gonzalo Higuian e Mario Mandzukic sarebbero destinati a interrompere il sodalizio con Madama. L'argentino e il croato hanno poco mercato, mentre Paulo Dybala e Moise Kean sarebbero più appetibili agli occhi di molti club.

La dirigenza della Continassa vorrebbe trattenere queste due bocche di fuoco perché giovani e con ampi margini di miglioramento, ma a quanto pare loro, al contrario dei primi due, sarebbero propensi alla cessione.

Le corteggiatrici

Paulo Dybala proveniente da una stagione con più ombre che luci, ha sempre dichiarato di voler continuare la sua carriera sotto la Mole, soprattutto dopo l'avvento di Sarri sulla panchina bianconera.

L'ex Napoli, fin dalla conferenza d'investitura ha indicato "la Joya" come una delle pedine sulle quali incentrare il suo gioco, ma dalle ultime indiscrezioni provenienti dall'Argentina, potrebbe anche doverne fare a meno. Nelle ultime ore sono rimbalzate voci in base alle quali l'ex Palermo sarebbe propenso a rompere il sodalizio con la Vecchia Signora a patto che si trasferisca in un club di pari livello.

Le corteggiatrici per Paulo non mancherebbero, Manchester United in primis, seguito da Tottenham e Paris Saint Germian. Il tecnico dello United Ole Gunnar Solskjær avrebbe chiesto alla dirigenza il numero 10 bianconero per fare coppia con Marcus Rashford, ma sul tavolo della Continassa non sarebbero arrivate offerte concrete, mentre all'entourgae del ragazzo di Laguna Larga sarebbe già stato proposto un ricco ingaggio per compensare la mancanza della Champions League.

Le mosse della dirigenza

I vertici dirigenziali della Juve comunque tratterebbero solo nel caso in cui arrivasse un'offerta non inferiore ai 100 milioni di euro. Se si dovesse affrontare un tale sacrificio, Fabio Paratici potrebbe cercare di dare l'affondo per Paul Pogba, sogno di tutto il pianeta bianconero. Il campione dle mondo di Russia 2018 avrebbe deciso di lasciare i Reds Devils e un ritorno a Torino sarebbe molto gradito, sia a lui che al suo agente Mino Raiola, vecchia conoscenza del vicepresidente Pavel Nedved, che ha favorito lo sbarco di Matthijs de Ligt tra gli uomini di Sarri.

Il PSG vedrebbe la Joya come il sostituto di Neymar che starebbe puntando i piedi per ottenere il divorzio. Questa notizie sono arrivate a Torino, ma i dirigenti starebbero aspettando il rientro dalle vacanze di Dybala, previsto domenica, per ascoltare vis-à-vis le sue decisioni, prima di muoversi nella giusta direzione.