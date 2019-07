A 24 ore dall'apertura ufficiale, il calciomercato di serie C comincia a decollare. Occhi puntati soprattutto sulle big con grosse proprietà alle spalle: il Bari di Aurelio De Laurentiis, il Vicenza di Renzo Rosso e il Monza di Silvio Berlusconi stanno costruendo delle vere e proprie corazzate per puntare subito alla promozione in serie B. Proprio il club veneto e quello brianzolo, nelle ultime ore, si stanno contendendo un centrocampista in uscita dal Chievo Verona: Nicola Rigoni.

Monza e Vicenza si contendono il centrocampista del Chievo Verona Nicola Rigoni

Monza e Vicenza si stanno contendendo Nicola Rigoni. Il centrocampista del Chievo Verona è un obiettivo delle due società biancorosse. Il Monza si sarebbe mosso per primo sul giocatore classe 1990, ma nelle ultime ore, come riporta il sito biancorossi.net, anche il Vicenza ha fatto un'offerta allettante a Rigoni: sarebbe stato mister Mimmo Di Carlo a chiedere espressamente di poter avere il giocatore che aveva già allenato negli scorsi mesi a Verona.

La risposta di Rigoni è attesa nei prossimi giorni, probabilmente entro la fine della settimana. Il centrocampista, infatti, avrebbe anche ricevuto un'offerta di adeguamento del contratto da parte del Chievo Verona, secondo quanto riportato nei giorni scorsi da Tuttomercatoweb. Il suo contratto non è in scadenza con il club clivense, ma il patron Luca Campedelli sarebbe comunque intenzionato a confermare il giocatore anche in serie B.

Calciomercato Monza, ufficiale l'arrivo del portiere Del Frate

Il Monza di Silvio Berlusconi, intanto, resta una delle società più attive sul mercato di Serie C.

La società lombarda ha ufficializzato ieri il primo arrivo di questa sontuosa campagna acquisti: si tratta del portiere Federico Del Frate, di ritorno in Brianza. Del Frate sarà il terzo portiere dietro al neoacquisto Eugenio Lamanna dallo Spezia e del riconfermato Daniele Sommariva. Oltre a Lamanna, il Monza, a breve, annuncerà il difensore Mario Sampirisi dal Crotone, del terzino Anastasio del Napoli e dell'attaccante Mattia Finotto dalla Spal.

Ufficializzate queste cinque trattative, la società lombarda punterà a cedere i giocatori in esubero. Sono in uscita almeno 14 elementi della rosa che non rientrano nei piani del riconfermato Cristian Brocchi. In uscita troviamo Ceccarelli, Reginaldo, Tentardini, Otelè, Paquetà, Tomaselli, Chiricò, Palladino, Giudici, Cori, Marchese, Palesi e Origlio. Molti di loro hanno diverse squadre che li stanno monitorando, mentre sempre ieri è stata ufficializzata la cessione in prestito di Simone Barba al Pontedera.

Lo scorso anno Barba ha giocato sei mesi alla Giana Erminio.