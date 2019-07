La dirigenza bianconera è sempre al lavoro per cercare di regalare alcuni colpi di mercato al nuovo tecnico Maurizio Sarri. De Ligt sembra essere sempre più vicino, dal momento che sarebbe stato trovato l'accordo tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore olandese, sulla base di un ingaggio di dodici milioni di euro a stagione. La Juventus, comunque, ha intenzione di mettere a segno un grande colpo anche a centrocampo. Paul Pogba sembra inarrivabile, dato che il Manchester United chiede circa centocinquanta milioni di euro per cederlo.

La Juventus, dunque, è piombata su Nicolò Zaniolo, talentuoso centrocampista della Roma classe 1999, esploso nella scorsa stagione. Sul giovanissimo giocatore italiano ci sono anche Borussia Dortmund e Tottenham, oltre al club bianconero. La Roma, inoltre, chiede almeno sessanta milioni di euro per privarsi del suo gioiello. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, comunque, Zaniolo preferirebbe restare in Italia. Ma le novità sul Calciomercato della Juventus non sono finite qui.

Mercato Juventus, potrebbero arrivare anche Lukaku e Darmian

Per rinforzare l'attacco, invece, la Juventus sta seguendo con grande attenzione Romelu Lukaku, attaccante belga che milita nelle fila del Manchester United e che nella scorsa stagione ha messo a segno dodici reti in campionato. Il club britannico, però, chiede almeno settantacinque milioni di euro per privarsi del centravanti. La dirigenza bianconera sta monitorando anche Mauro Icardi, ma considererebbe Lukaku il perfetto sostituto di Mario Mandzukic, il quale non rientrerebbe nei piani di Maurizio Sarri.

Ricordiamo, comunque, che su Lukaku è fortissimo anche l'interesse dell'Inter, che lo segue da tantissimo tempo. Per quanto riguarda le cessioni, invece, la Juventus potrebbe perdere a breve Joao Cancelo. Il terzino portoghese dovrebbe infatti trasferirsi in Gran Bretagna, nelle fila del Manchester City, dove troverebbe Pep Guardiola, suo grandissimo estimatore. Per la cessione del giocatore lusitano il club bianconero chiede una cifra tra i cinquanta e i sessanta milioni di euro.

Il sostituto di Cancelo dovrebbe essere Matteo Darmian, in uscita dal Manchester United e vecchio pallino di Fabio Paratici. Per strapparlo al club britannico potrebbero bastare dieci milioni di euro. Il terzino italiano piacerebbe moltissimo a Maurizio Sarri, che lo vederebbe perfetto per giocare su entrambe le fasce del campo. La formazione della Juventus, se dovessero andare in porto gli acquisti sopracitati, sarebbe questa: Szczesny, DARMIAN, DE LIGT, Chiellini, Sandro, Pjanic, ZANIOLO, Dybala, Ronaldo, Costa, LUKAKU.