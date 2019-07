Sono ore davvero molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta infatti per ufficializzare un acquisto importantissimo, ovvero l'ingaggio di De Ligt, fortissimo difensore centrale proveniente dall'Ajax. Al club olandese andrà una cifra intorno ai 75 milioni di euro, mentre per il giocatore classe 1999 è pronto un contratto di cinque anni da sette milioni e mezzo di euro a stagione, che con i bonus potrebbero diventare dodici.

Pubblicità

Pubblicità

Si tratta di un grandissimo acquisto da parte della Juventus, considerando il fatto che l'età media dei difensori bianconeri era davvero molto alta. La dirigenza sabauda comunque dovrà iniziare anche a vendere. Higuain dovrebbe essere il primo giocatore a lasciare Torino, dato che non rientra nei progetti del nuovo allenatore bianconero Maurizio Sarri. In bilico il futuro di Joao Cancelo, che è richiesto dal Manchester City di Pep Guardiola e dal Bayern Monaco, club che vorrebbe rifondare la squadra nella prossima stagione, dopo le partenze di Robben e Ribery.

Pubblicità

Un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus è Paulo Dybala. Il club bianconero potrebbe decidere di cederlo per fare cassa o di inserirlo come contropartita tecnica, anche se il giocatore argentino vorrebbe restare a Torino per giocarsi le sue chances con Maurizio Sarri e nei prossimi giorni proverà a convincere la dirigenza a puntare su di lui. Nei giorni scorsi si era parlato anche di un possibile scambio con Mauro Icardi.

Mercato Juventus, Giampaolo sogna Dybala al Milan

Stando a quanto riporta a La Domenica Sportiva Estate il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, il nuovo allenatore del Milan Marco Giampaolo sarebbe molto interessato a Paulo Dybala.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

"Il sogno di Giampaolo sarebbe quello di portare Dybala al Milan. Si tratta di un giocatore molto apprezzato dal tecnico rossonero e che sarebbe l'ideale per il suo 4-3-1-2. Il Milan però deve prima vendere. Giampaolo ha questo sogno nel cassetto. Il club rossonero prenderà due attaccanti, oltre a un difensore centrale e a un centrocampista. Giampaolo potrebbe già averlo detto a Boban e a Maldini, ma il suo sogno è Dybala.

Il mercato chiude il 2 settembre e con alcune cessioni il Milan potrebbe riuscire ad arrivare all'acquisto dell'attaccante argentino. Il calciomercato ha dimostrato che nulla è impossibile", ha dichiarato Ciro Venerato nell'ultima puntata della storica trasmissione sportiva della Rai. Il sostituto di Dybala potrebbe essere Federico Chiesa della Fiorentina, a lungo seguito da Fabio Paratici. Altri giocatori che potrebbero lasciare la Juventus sono Khedira e Mandzukic: il centrocampista tedesco ha richieste dall'America, mente l'attaccante croato aspetterebbe una chiamata dal Bayern Monaco.