La Juventus è sempre più vicina a De Ligt, fortissimo difensore olandese cresciuto nelle fila dell'Ajax. Secondo quanto scrive il "Corriere di Torino", l'operazione di mercato potrebbe chiudersi tra poche ore, come conferma anche il quotidiano olandese "Telegraf". C'è ancora distanza tra l'offerta della Juventus e la richiesta dell'Ajax, ma l'accordo tra il club bianconero e il fortissimo difensore centrale è già stato trovato da tempo. La dirigenza bianconera investirà una cifra intorno agli ottanta milioni di euro, compresi gli undici milioni che incasserà Mino Raiola come commissione.

Tra domanda e offerta, comunque, ballano circa dieci milioni e la fumata bianca pare veramente molto vicina. De Ligt potrebbe diventare bianconero già alla fine di questa settimana. Per la Juventus sarebbe certamente un colpo di primissimo piano. Sarebbe anche la conferma che il club bianconero è diventato uno dei più importanti ed influenti in Europa, dopo la risalita dalla serie B di ormai oltre dieci anni fa. Con l'acquisto di De Ligt, infatti, la Juventus sistemerebbe il reparto arretrato per i prossimi anni. Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, non solo De Ligt: potrebbe arrivare anche Mauro Icardi

L'altro possibile colpo della Juventus, oltre a De Ligt, è Mauro Icardi. L'attaccante sudamericano, ormai scaricato dall'Inter, avrebbe già accettato la destinazione bianconera. La Juventus, infatti, gli permetterebbe quel salto di qualità in termini economici e tecnici che Icardi ha sempre sperato di compiere nei suoi anni all'Inter. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, Wanda Nara avrebbe già avuto vari contatti con Fabio Paratici, grandissimo estimatore dell'attaccante nerazzurro.

Sarebbe già stato trovato l'accordo sull'ingaggio, ma l'Inter non avrebbe alcuna intenzione di svendere il bomber e chiede una cifra compresa tra i sessanta e i settanta milioni di euro. La Juventus, invece, non vorrebbe spingersi oltre i quaranta/quarantacinque milioni di euro, senza contropartite tecniche (Paulo Dybala vorrebbe rimanere a Torino, per giocarsi le sue chances con Maurizio Sarri).

La distanza da colmare è ancora tanta e l'Inter preferirebbe cederlo al Napoli.

Il club partenopeo, infatti, sarebbe disposto a mettere sul piatto circa sessanta milioni di euro per garantirsi le prestazioni dell'attaccante argentino, quindi una cifra molto vicina a quella richiesta dall'Inter. Tuttavia, nelle ultime ore il Napoli ha virato su Rodrigo, talentuoso attaccante del Valencia, che sarebbe molto gradito al tecnico Carlo Ancelotti.