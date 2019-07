Il Calciomercato della Juventus è in fermento. Dopo la presentazione di Rabiot, si stringe il cerchio intorno a de Ligt che dovrebbe essere il prossimo colpo in entrata dei bianconeri. Paratici ha fretta di chiudere e sta cercando la chiave per scardinare le ultime resistenze dell’Ajax mentre con il giocatore è già tutto fatto da tempo. Ritorna di moda il nome di Mauro Icardi che secondo Tuttosport avrebbe già scelto i bianconeri nel caso in cui dovesse lasciare l’Inter e restare in Italia.

Dalla Spagna continuano le voci su Pogba, per il quotidiano iberico Marca, il francese chiederà al Manchester United di andare al Real Madrid, ma i Campioni d’Italia sono ancora in piena corsa. La corsa è scattata ma se i Red Devils continueranno a chiedere 160 milioni di euro del cartellino il trasferimento del centrocampista o a Madrid o a Torino difficilmente si concretizzerà.

Calciomercato Juventus: pressing alto per de Ligt

I nomi non mancano quindi per il calciomercato della Juventus e sono tutti molto “pesanti”.

Il primo della lista rimane Matthijs de Ligt sempre più vicino a trasferirsi a Torino. Paratici sta cercando il modo di convincere l’Ajax a lasciarlo partire nel più breve tempo possibile, l’idea sarebbe quella di acquistarlo prima che inizi il ritiro anche se l’olandese che ha partecipato alla Nations League con la sua Nazionale arriverebbe qualche giorno dopo i suoi nuovi compagni. Nella trattativa con i lancieri, la volontà di chiudere c’è da entrambe le parti e quindi si dovrebbe arrivare presto al via libera definitivo.

La Vecchia Signora per ora offre qualcosa più di 60 milioni subito a cui se ne dovrebbero aggiungere 13 di bonus per eventuali traguardi conquistati da de Ligt durante la prossima stagione.

Non basta ancora, la cifra, vicina ai 75 milioni complessivi può essere anche quella giusta ma ad Amsterdam chiedono di alzare la parte fissa, abbassando quella variabile. Insomma siamo ai dettagli e Paratici è pronto a volare nella Capitale olandese per chiudere l’affare già nei prossimi giorni.

Non ci saranno più incontri invece con il giocatore e con il suo potente agente, Mino Raiola. L’accordo è ormai stato trovato, il contratto di de Ligt prevede uno stipendio fisso da 7,5 milioni di euro a cui aggiungere vari bonus, facilmente raggiungibili, che farebbero schizzare l’ingaggio a 12 milioni a stagione. Questa è l’offerta che ha fatto saltare il banco costringendo Barcellona e Psg ad abbandonare la corsa, ora i Campioni d’Italia sono soli e aspettano solo il sì dell’Ajax per chiudere uno dei colpi più importanti del mercato europeo.

Icardi e Pogba per la Juventus: le telenovelas continuano

Il calciomercato della Juventus non si ferma però a de Ligt. Secondo Tuttosport resta valida la pista Mauro Icardi per rinforzare un attacco che vedrà partire Mandzukic, Higuain e forse anche Kean. Il quotidiano sportivo scrive che l’attaccante argentino avrebbe già scelto la Juve come sua prossima destinazione se dovesse rimanere in Italia. L’affare sarebbe tornato ad essere più vivo che mai perché i nerazzurri devono creare spazio in rosa per un nuovo centravanti.

Conte vorrebbe uno tra Dzeko e Lukaku, il primo è un affare possibile, il secondo è qualcosa di simile a un sogno anche se qualcosa si sta muovendo anche perché sarebbe proprio il belga a voler lasciare il Manchester United.

Così l’Inter avrebbe fretta di cedere Icardi e Paratici potrebbe tornare a farsi sotto approfittando magari della svalutazione del cartellino del ragazzo, che in inverno costava 100 milioni ma ora ha un prezzo decisamente più abbordabile visto che nella seconda parte di campionato ha giocato pochissimo. Tramontata l’ipotesi di uno scambio con Dybala, lo juventino avrebbe rifiutato il trasferimento e vorrebbe giocarsi le sue carte con Sarri, la trattativa potrebbe riprendere nel caso in cui i bianconeri dovessero fare cassa velocemente con le cessioni di Cancelo, Higuain, Kean, Mandzukic, Matuidi e Khedira.

Infine la telenovela Pogba. La prima pagina di Marca, quotidiano spagnolo molto vicino al Real Madrid, scrive oggi che il francese chiederà allo United di aprire i colloqui per un suo trasferimento nella Capitale spagnola. Insomma nella penisola iberica spingono per l’approdo del centrocampista ai blancos mentre in Italia in molti pensano che Pogba tornerebbe volentieri a Torino. Quello che è sicuro è che a spaventare i due club interessati è la richiesta dei Diavoli Rossi di 160 milioni di euro per il cartellino del giocatore, giudicata troppo alta. Senza contare che poi bisognerà trovare un accordo anche sull’ingaggio faraonico da oltre 10 milioni di euro a stagione del Campione del Mondo. Dell’affare Pogba si parlerà quindi ancora a lungo perché la distanza tra le offerte e le richieste è ancora molto alta anche se i Campioni d’Italia avrebbero un asso nella manica, quel Paulo Dybala seguito da tempo dal Manchester United che servirebbe ad abbassare la cifra del trasferimento. Prima de Ligt, poi Icardi e infine il sogno Pogba, le strategie del calciomercato della Juventus per l’estate sono piuttosto chiare.