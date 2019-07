Si attende a breve l'arrivo a Torino del difensore centrale De Ligt, che potrebbe essere presentato nella giornata di mercoledì 17 luglio. Il suo eventuale acquisto potrebbe rappresentare il principale colpo della Serie A di questo Calciomercato estivo, anche se non sono da escludere ulteriori investimenti da parte della Juventus. Sarà però necessario iniziare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per alleggerire una rosa che con De Ligt sarebbe di 27 giocatori, ma anche per sistemare i conti della società, che con il possibile acquisto di De Ligt, avrebbe speso 100 milioni di euro, a fronte dell'unica cessione (quella di Spinazzola alla Roma a 25 milioni di euro).

I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: quello più vicino alla cessione è Perin, destinazione Portogallo, con il Benfica che sarebbe pronto ad offrire 15 milioni di euro per il portiere della nazionale italiana. Per quanto riguarda invece gli arrivi, secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe già presentato una prima offerta per Mauro Icardi, punta dell'Inter.

Juventus, sarebbe pronta un'offerta per Icardi

Secondo il noto giornale sportivo romano, la dirigenza bianconera sarebbe interessata alla punta dell'Inter Icardi, finito oramai fuori rosa. Come è noto infatti, il giocatore già domenica scorsa ha lasciato il ritiro di Lugano per continuare il recupero fisico a Milano, e quindi non partirà per la tournée asiatica dell'Inter, impegnata in alcuni match dell'International Champions Cup.

La Juventus avrebbe già presentato un'offerta da 40 milioni di euro all'Inter per l'argentino, che però la società di Suning valuterebbe almeno 65 milioni di euro. Il vantaggio per la Juventus è che il giocatore è in scadenza nel 2021 e che, qualora dovesse rimanere all'Inter per non giocare, vedrebbe il suo prezzo diminuire sempre di più, facendo il gioco delle società interessate al suo acquisto.

La Juventus potrebbe quindi aspettare fine agosto per presentare un'ulteriore offerta per il giocatore argentino

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, la Juventus è interessata a Icardi, lo confermano anche il viaggio ad Ibiza dapprima di Paratici (avrebbe incontrato Wanda Nara, moglie e procuratore dell'argentino) e poi successivamente quello di Agnelli (avrebbe parlato con Giuffrida, l'intermediario che cura il trasferimento di Icardi).

I bianconeri però dovranno necessariamente cedere le punte presenti in rosa: su tutti Higuain, che piace alla Roma e probabilmente anche Mario Mandzukic, che invece è apprezzato dal Borussia Dortmund che potrebbe presentare un'offerta di 15 milioni di euro alla Juventus.