Per i giocatori della Juventus sono terminate le vacanze. Infatti, questa mattina, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per il raduno estivo. La squadra si è poi spostata al JMedical per sostenere le visite mediche di idoneità. Nella struttura bianconera si sono presentati Leonardo Bonucci, Federico Bernardeschi, Emre Can, Miralem Pjanic, Daniele Rugani, Mario Mandzukic, Joao Cancelo, Sami Khedira, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Questi giocatori, oggi pomeriggio, hanno fatto il loro rientro alla Continassa dove hanno trovato Carlo Pinsoglio, Gigi Buffon, Wojciech Szczesny, Mattia Perin, Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Douglas Costa che avevano già sostenuto i controlli medici nei giorni scorsi.

Pubblicità

Pubblicità

Dunque la Juve ha ripreso ad allenarsi e per Maurizio Sarri è stato il primo allenamento con i suoi nuovi calciatori. C'era molta curiosità per vedere il tecnico all'opera e dopo una prima parte di lavoro atletico la squadra ha svolto subito degli esercizi con il pallone e infine i giocatori hanno disputato la classica partitella. Non hanno preso parte alla sessione Douglas Costa, Szczesny, Perin, Pjaca, Khedira e Ramsey. Domani la Juve proseguirà la preparazione e i bianconeri svolgeranno una doppia sessione dunque i giocatori lavoreranno sia al mattino che al pomeriggio.

Pubblicità

Mancano Ronaldo e Matuidi

Maurizio Sarri oltre ai 20 giocatori della prima squadra, quest'oggi, ha allenato anche 13 giocatori dell'Under 23. Ma all'appello mancano ancora alcuni calciatori visto che Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi stanno godendo ancora di alcuni giorni di riposo. Entrambi riprenderanno ad allenarsi sabato 13 luglio. Mentre i sudamericani Juan Cuadrado, Paulo Dybala, Alex Sandro e Rodrigo Bentancur sono attesi per fine mese. Oltre a loro arriveranno anche Moise Kean e Luca Pellegrini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Perciò solo a fine luglio il gruppo sarà al completo e in più si spera che a breve si possa aggregare anche qualche altro nuovo acquisto. Infatti, la Juve è al lavoro per portare a Torino Matthijs De Ligt. La speranza è che l'olandese possa partire per la tournée asiatica.

La gioia di Bonucci e Buffon

Questo pomeriggio, la Juventus ha ripreso gli allenamenti e alla Continassa sono rientrati tutti i senatori capitanati da Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon. Il numero 19 juventino, già questa mattina, ha avuto il primo contatto con il mondo bianconero dopo le vacanze visto che ha fatto le visite mediche di idoneità al JMedical.

Bonucci, con un post su Instagram, ha condiviso le immagini più belle che lo ritraggono questa mattina insieme ai tifosi della Juve. Oggi, è una giornata speciale anche per Gianluigi Buffon che dopo un anno torna in bianconero. Il numero 77 juventino ha utilizzato Instagram per spiegare che il raduno di inizio stagione è molto simile al primo giorno di scuola.