Il calciomercato della Juventus 2019/20 è davvero iniziato col botto. La società bianconera ha messo a segno già dei colpi importanti in queste settimane, portando alla corte del nuovo allenatore Maurizio Sarri dei giocatori indispensabili per poter ambire non solo all'ennesimo scudetto (sarebbe il nono consecutivo) ma anche e soprattutto alla Champions League. Il vero obiettivo stagionale. Per questo motivo la Juventus in questo Calciomercato ha puntato su due centrocampisti di grandissimo spessore, riuscendo a ingaggiarli tra l'altro a costo zero.

Centrocampisti in arrivo per Sarri

Sulla linea mediana Sarri avrà a disposizione due grandi nomi. Il primo è Ramsey, giocatore che arriva dall'Arsenal con il suo bagaglio di tecnica ed esperienza. Un elemento che può essere utilizzato in più zone del campo e può anche portare in dote dei gol. Il secondo invece è appena arrivato a Torino ed è Adrian Rabiot, centrocampista reduce da molti anni con il Paris Saint Germain, squadra con la quale ha praticamente vinto tutto in patria.

Un giocatore formidabile, che nella scorsa stagione ha giocato poco dopo aver "rotto" con il club per il mancato rinnovo, ma che è davvero uno dei migliori nel ruolo ruolo. Riesce ad abbinare qualità e quantità. E non è certo poco.

Colpi pure in difesa... e il calciomercato continua

Per la prossima stagione è arrivato dalla Roma anche il laterale sinistro Luca Pellegrini, un giovane di grandi speranze che avrà il suo spazio nel corso del campionato.

Preso anche Demiral, centrale turco che lo scorso anno ha fatto molto bene con il Sassuolo. Rimane il punto interrogativo a destra: Cancelo rimane o va via? E poi c'è il grande sogno, quello di portare a Torino un difensore centrale giovane ma già fortissimo come l'olandese De Ligt, ora in forza all'Ajax. Buffon dovrebbe essere inoltre il secondo portiere e per lui si tratta di un gradito ritorno a casa.

La formazione tipo della Juventus

Sarri schiererà la Juventus con il modulo che predilige, ovvero il 4-3-3.

Tra i pali il polacco Szczesny sarà il titolare, in difesa come detto a destra per il momento c'è Cancelo, che però potrebbe cambiare aria, mentre a sinistra spazio ad Alex Sandro. Al centro della difesa ci saranno gli inossidabili Bonucci e Chiellini, ma in caso di arrivo di De Ligt uno dei due finirà in panchina. Le vere novità nella formazione tipo della Juventus 2019-20 sono a centrocampo. Pjanic confermato in regia, con ai lati i due nuovi acquisti Rabiot e Ramsey.

In attacco il punto fermo è ovviamente Cristiano Ronaldo, ma chi con lui? Sarri potrebbe rilanciare Douglas Costa e Bernardeschi, ma occhio a possibili nuovi colpi dei bianconeri in questo reparto. Il tecnico sicuramente vorrà avere a disposizione degli esterni rapidi e bravi nel concludere.