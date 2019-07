Siamo ormai in piena sessione estiva di Calciomercato e tutte le squadre del nostro campionato stanno cercando di rinforzarsi e allo stesso tempo piazzare quei calciatori che non fanno parte del progetto futuro societario. Tra queste c'è senz'altro il Napoli di Aurelio De Laurentiis, uno dei club più attivi in questi primi venti giorni di mercato. Dopo l'arrivo di giocatori del calibro di Kostas Manolas, prelevato dalla Roma, si pensa sempre a come rinforzare l'attacco e il sogno, per il momento proibito, porta il nome di James Rodriguez del Real Madrid.

Pubblicità

Pubblicità

Il giocatore piace molto, ma nelle ultime settimane sono sorte un po' di problematiche nella trattativa col club spagnolo, tanto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli si starebbe cautelando pensando a delle eventuali alternative. I nomi più caldi e noti sul taccuino del ds sono quelli di Malcom del Barcellona, De Paul dell'Udinese e di Pepé del Lille, anche se nelle ultime ore c'è stata anche una riapertura per Mauro Icardi dell'Inter.

Pubblicità

Calciomercato Napoli: se non arriva James Rodriguez, tre giocatori nella lista di Giuntoli

Per quanto riguarda James Rodriguez, al momento il Real Madrid non sembra intenzionato a mollare la presa e sarebbe pronto ad accettare l'addio al giocatore soltanto a titolo definitivo e non in prestito, come invece preferirebbe il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Dalla Spagna, poi, giungono notizie secondo le quali il club partenopeo non sarebbe più così vicino al giocatore colombiano e che il rischio è che se non si riuscirà a chiudere l'operazione entro quarantotto ore, il trequartista del Real potrebbe finire all'Atletico Madrid del Cholo Simeone, che lo apprezza molto per le sue qualità tecnico-tattiche.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A SSC Napoli

Per tutte queste ragioni, si stanno puntando gli occhi su altri profili. Tra questi Malcom del Barcellona, lo scorso anno molto vicino allo sbarco a Roma. Il giocatore piace a diversi club, ma al momento sembrerebbe il Napoli il club più vicino a poterlo acquistare, soprattutto nel caso in cui il Barcellona dovesse riprendere Neymar.

Napoli: l'offerta per Pepé, l'apertura di Icardi

Anche De Paul piace, e rappresenterebbe un'alternativa low cost rispetto alle altre, ma scalderebbe sicuramente meno i cuori dei tifosi che si aspettano un gran colpo.

L'altro nome è quello di Pepé per il quale, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe già stata fatta recapitare un'offerta importante: 60 milioni di euro più il cartellino dell'algerino Ounas. Per arrivare al ragazzo, però, bisognerà anticipare la concorrenza rappresentata PSG, Arsenal, Bayern Monaco e Liverpool. L'ultimo nome è quello di Mauro Icardi, separato in casa con l'Inter ma intenzionato a rimanere in Italia.

Pubblicità

Le alternative sono la Juve, che è la sua destinazione preferita, o il Napoli, al quale è stato lanciato recentemente un segno di apertura. Vedremo.