Dalle parti di Napoli non si fa che parlare di altro: la sessione estiva di Calciomercato è al centro di chiacchiere e discussioni tra tutti i tifosi napoletani, che sognano di vedere una squadra ancor più competitiva e in grado di togliere il titolo finalmente alla Juventus di Maurizio Sarri. Proprio per questa ragione sono diverse le trattative messe in piedi dalla società partenopea: il sogno continua ovviamente ad essere il colombiano del Real James Rodriguez, ma nel frattempo sono spuntati anche altri nomi come quello di Joaquin Correa della Lazio e di Nicolas Pépé del Lilla.

Tutto questo mentre il direttore sportivo Cristiano Giuntoli lavora incessantemente anche per piazzare alcuni colpi in uscita che permetterebbero di avere un tesoretto a disposizione da investire per gli acquisti.

Napoli: nessuna possibilità di arrivare a Correa

Andando per ordine, per quanto riguarda il ventiquattrenne Joaquin Correa della Lazio è arrivato il no secco da parte del club capitolino, intenzionato più che mai a ripartire proprio dall'argentino nella prossima stagione.

Claudio Lotito, infatti, lo avrebbe blindato e avrebbe rifiutato già tutti gli assalti messi in atto dal Napoli e dal Milano, che avevano tentato di avviare i contatti col suo procuratore. Per questa ragione, quella di Correa è una strada che il Napoli deve per forza di cose dimenticare.

Più calda la situazione riguardante il giovane Nicolas Pépé, attaccante ivoriano classe 1995, attualmente in forza al Lilla.

Proprio nelle scorse ore ha parlato Thierry Cross su questa situazione, esperto di marketing nel mondo del calcio, spiegando che si tratta di una operazione complessa, sia perché c'è una concorrenza spietata per il giocatore e sia perché il ragazzo avrebbe deciso di andare al Paris Saint-Germain.

Calciomercato: il Napoli su Pépé, ma il sogno rimane sempre James Rodriguez

Nel frattempo, però, Neymar dovrebbe essere venduto e soltanto dopo verrà chiusa l'operazione.

Anche il Liverpool avrebbe avanzato un'offerta da 80 milioni per il giocatore e dunque se il Napoli volesse portarlo al San Paolo dovrebbe mettere sul piatto una cifra quantomeno simile.

La situazione più calda e che preme maggiormente ai tifosi degli azzurri, però, è quella riguardante James Rodriguez. Nei giorni scorsi c'è stata una frenata improvvisa, nonostante il sì del giocatore da diverso tempo al Napoli.

Secondo il quotidiano spagnolo AS, però, il club di De Laurentiis sarebbe pronto a prenderlo a titolo definitivo nel caso in cui Florentino Perez dovesse decidere di aprire ad uno sconto, passando dai 42 iniziali a 35 milioni di euro. Si continua a trattare dunque e quindi è una situazione che deve essere tenuta sotto controllo.