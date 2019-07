Sulle sue tracce, già da mesi, sia l'Inter che l'Atletico Madrid, Elmas Eljif giovane centrocampista macedone, che gioca in Turchia nel Fenerbahçe, è vicinissimo al Napoli per un accordo tra i 15 e i 20 milioni di euro per il suo cartellino. Il club italiano al momento ha offerto 15 milioni più bonus, mentre il club turco ne chiede 20, il Napoli sarebbe pronta ad un piccolo rilancio per chiudere la trattativa tra oggi e domani. Erano giorni che in casa Napoli gli indizi portavano all'acquisto di un giovane talentuoso che potesse completare il reparto centrale con caratteristiche da tuttocampista.

Pubblicità

Pubblicità

Carlo Ancellotti era stato molto chiaro, "Cerchiamo un jolly in grado di rendersi utile in mezzo al campo in tutte le posizioni", dando così il suo via libera all'approdo in maglia azzurra del calciatore macedone. I tifosi del Napoli possono ben sperare, fino ad oggi, il mercato della squadra di De Laurentiis non è solo uno dei più attivi, ma anche uno dei migliori, non vendere i propri gioielli e inserire nuovi giocatori di qualità permetterà di ripartire da una base solida con l'aggiunta di acquisti mirati e soprattutto di qualità. Di Lorenzo e Manolas ne sono l'esempio più importante, senza immaginare l'arrivo di un campione come James Rodriguez.

Pubblicità

Chi è Eljif Elmas e le sue caratteristiche tecniche

Per gli esperti del settore il ragazzo vale circa 10 milioni di euro, valore cresciuto moltissimo nell'ultimo anno, per le sue ottime prestazioni nell'ultimo campionato turco con il Fenerbahçe. Il Napoli invece sembra aver chiuso la trattativa a 15-20 milioni di euro più un contratto di 5 stagioni al giocatore a circa 1,3 a stagione di ingaggio. Nato a Skopje il 27 settembre del 1999, il giovane macedone di origini turche fa il suo esordio nella massima serie macedone a soli 16 anni con il Rabotnički nella stagione 2015/16.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie A SSC Napoli

Nella stagione 2016-2017 diventa titolare giocando 33 partite di campionato e segna ben 6 gol. Nel 2017/18 passa al Fenerbahçe e quest’anno ne diventa titolare indiscusso e si impone al grande pubblico grazie alle sue giocate. Viene convocato regolarmente dalla Nazionale della Macedonia dall'under 17 per fare il suo esordio in Nazionale maggiore nel 2017 contro la Spagna.

Aspettando il possibile arrivo di James Rodriguez

Con il quasi sicuro arrivo di Elmas, la formazione partenopea, che sembra attivissima sul mercato grazie ai blitz di Giuntoli e alle telefonate di De Laurentiis, sarebbe vicina anche ad un altro acquisto davvero stellare.

Si tratta di James Rodriguez che in compagnia del suo procuratore Mendes sta decidendo se approdare in Italia o magari tornare in Spagna sponda Atletico Madrid. Dopo i due colpi sicuri di Di Lorenzo e Manolas dunque il Napoli attente altre due fumate bianche per completare ben due reparti e potersi confrontare al meglio con Juventus ed Inter in campionato, così da affrontare al massimo le competizioni europee.