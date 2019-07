La sessione estiva di Calciomercato è oramai entrata nel vivo e tutti i club del campionato italiano sono impegnati per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha messo a segno i suoi primi colpi, in primis quello di Manolas dalla Roma, e pare intenzionata a continuare a regalare pezzi pregiati a mister Carlo Ancelotti. Per farlo, però, si dovrà passare inevitabilmente da alcune cessioni che rivoluzioneranno il parco giocatori a disposizione della squadra.

Tra i vari calciatori sul piede di partenza ci sono Mario Rui, Simone Verdi, Roberto Inglese, Raul Albiol, Hysaj e Marko Rog, che potrebbero rimanere fuori dal progetto del tecnico ex Real Madrid e quindi interessati a trovare un'altra sistemazione.

Tante le cessioni in vista

Per quanto riguarda Simone Verdi e Mario Rui, prende sempre più piede l'ipotesi Torino, col club granata intenzionato a proporre un'offerta da 30 milioni di euro complessivi per portarli entrambi alla corte di Walter Mazzarri.

Il club partenopeo, però, valuta questa cifra troppo bassa e starebbe cercando di alzare la posta e convincere Cairo ad offrire qualcosa in più sul piatto. Raul Albiol, invece, è sempre più vicino al Villarreal, col quale manca solo l'ufficialità che per il momento tarda ad arrivare. Sepe e Grassi, invece, potrebbero essere confermati a Parma, mentre Inglese, per il suo riscatto servono più di trenta milioni, sembra destinato a rimanere solo un sogno per gli emiliani. A farci più di un pensierino c'è anche l'Atalanta di Gasperini, che lo vorrebbe per utilizzarlo in alternativa a Zapata.

Il Genoa avrebbe presentato un'offerta ufficiale per Rog

Anche per Marko Rog, se fino ad ora c'erano stati soltanto dei tentativi piuttosto timidi da parte della Fiorentina, nelle scorse ore, secondo quanto riferito dal noto giornalista Ciro Venerato ai microfoni di Calcionapoli24, il Genoa avrebbe formalizzato un'offerta. Adesso la palla sarebbe passata nelle mani del Napoli. La proposta presentata dal Grifone dovrebbe aggirarsi intorno ai quindici milioni di euro più bonus in cambio dell'intero cartellino del centrocampista polacco.

Una cifra che potrebbe far vacillare il Napoli e convincerlo a lasciar partire il giocatore a titolo definitivo invece che in prestito, come avevano preventivato di fare fino a poche ore fa. Insomma, varie situazioni tutte da tenere sotto controllo e che potrebbero fruttare una cifra complessiva di cento milioni di euro. Una volta messe a segno alcune di queste cessioni, il club partenopeo tornerà a fare sul serio anche per il mercato in entrata.