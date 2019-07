La sessione estiva di Calciomercato è partita ufficialmente da qualche giorno, ma il Napoli di Aurelio De Laurentiis e mister Carlo Ancelotti sembra intenzionato a fare forte pressing per riuscire a portare al San Paolo alcuni pezzi pregiati che senza dubbio alzerebbero il livello attuale della rosa. Dopo l'arrivo di Kostas Manolas dalla Roma e del terzino destro Di Lorenzo dall'Empoli, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è sempre al lavoro per cercare di portare a casa gente del calibro di James Rodriguez e di Mauro Icardi. Sono questi due, infatti, i principali obiettivi per l'attacco dei partenopei, che potrebbero vedere andare via alcuni pezzi pregiati.

A parte questi, però, si seguono anche i profili di Hirving Lozano del PSV e di Duvan Zapata. Insomma, tutte trattative molto importanti e che consentirebbero al Napoli di fare un ulteriore passo per tentare di avvicinarsi alla Juventus, club col quale si sta infiammando la sfida proprio per Mauro Icardi.

Calciomercato Napoli: James Rodriguez più vicino, più complessa la situazione Icardi

Per quanto concerne il trequartista colombiano del Real Madrid, in particolare, proprio in queste ore ci sarebbe stato un blitz da parte di Cristiano Giuntoli a Madrid, per provare a dare l'accelerata definitiva all'operazione che dovrebbe portare James al Napoli. La dirigenza partenopea, infatti, avrebbe dato il suo assenso alla richiesta di quarantadue milioni di euro da parte del club madrileno e adesso si starebbe soltanto attendendo la risposta definitiva da parte di Florentino Perez.

Nelle prossime 24 o al massimo 48 ore potrebbe arrivare l'accordo definitivo tra le parti. James Rodriguez, quindi, è sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Pare che De Laurentiis abbia chiesto di effettuare il pagamento del cartellino del giocatore spalmandolo nei prossimi tre anni e che la società spagnola abbia accettato la richiesta.

Napoli: formazione da sogno per la stagione 2019/2020

Per quanto riguarda Mauro Icardi, invece, sembra che la moglie-procuratrice del giocatore, Wanda Nara, abbia fatto una richiesta da 8 milioni di euro più bonus e tutto ciò rende un po' più complicata l'operazione.

Il direttore sportivo Giuntoli per questo motivo ha deciso di prendersi un po' di tempo per decidere. In ogni caso si tratta di una trattativa complessa ma che non sembra impossibile, anche perché il club azzurro potrà far leva sul fatto che l'argentino è stato praticamente messo fuori rosa da Antonio Conte. L'ostacolo principale, a questo punto, è rappresentato dalla Juventus, anch'essa molto interessata alle sue prestazioni. Se dovessero arrivare entrambi i giocatori al Napoli, comunque, la formazione azzurra diventerebbe veramente da sogno, con un 4-3-3 composto da Meret tra i pali, Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas e Ghoulam in difesa, Allan, Ruiz e James Rodriguez a centrocampo, e da Callejon, Insigne e uno tra Icardi e Milik al centro dell'attacco.