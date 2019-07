La Juventus ha ripreso ufficialmente la preparazione fisica dopo la tournée asiatica, nella quale ha affrontato Tottenham, Inter (per l'International Champions Cup) e una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. Gran parte del lavoro di Maurizio Sarri riguarderà in particolar modo la tattica, mentre la dirigenza bianconera è impegnata sul mercato soprattutto per piazzare alcuni esuberi.

Il 31 luglio ci saranno le visite e la firma di Kean all'Everton, che si trasferirà alla società inglese per 30 milioni di euro più bonus (fino ad un massimo di 40 milioni di euro) e firmerà un contratto fino al 2024 da 3 milioni di euro a stagione più bonus. La cessione della punta italiana segue quella di Spinazzola, trasferitosi oramai da inizio luglio alla Roma per 25 milioni di euro. Potrebbe però esserci un'ulteriore e clamorosa partenza in questo Calciomercato: come scrive il noto giornale inglese 'Daily Mirror', potrebbe svilupparsi un clamoroso scambio fra Manchester United e Juventus che dovrebbe riguardare Lukaku e Dybala.

Anzi secondo il giornale inglese, la Juventus avrebbe definito una scadenza affinché possa concretizzarsi questa trattativa, ovvero entro questa settimana.

Juventus, definita scadenza per possibile scambio Lukaku-Dybala

Secondo il Daily Mirror, la Juventus vorrebbe definire lo scambio con Dybala a Manchester e Lukaku a Torino entro questa settimana. Si attende però che ci sia l'incontro dell'argentino con il nuovo tecnico Sarri e la dirigenza bianconera, solo dopo dovrebbero esserci novità a riguardo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

L'argentino dovrebbe ritornare dalle vacanze venerdì, solo dopo potrebbe delinearsi questo clamoroso scambio. Come è noto il belga interessa anche all'Inter, ma la società di Suning non vorrebbe spendere gli 85 milioni di euro chiesti dal Manchester United e si sarebbe fermata a 70 milioni di euro più bonus. Inoltre la trattativa fra Juventus e Manchester United potrebbe essere agevolata dal fatto che la società inglese apprezza molto il 10 bianconero.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo la Juventus ha l'esigenza di cedere gli esuberi, per sistemare ii bilancio ma anche per alleggerire la rosa bianconera. I giocatori che potrebbero lasciare Torino sono diversi: Perin ad esempio interessa all'Aston Villa, mentre Joao Cancelo potrebbe trasferirsi al Manchester City. A centrocampo sia Khedira che Matuidi sono a rischio partenza mentre nel settore avanzato, dopo la quasi certa cessione di Kean e quella probabile di Dybala potrebbero partire anche Higuain e Mandzukic.

L'argentino piace alla Roma, mentre la punta croata piace al Borussia Dortmund e ad alcune società cinesi.