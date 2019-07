La Juventus, dopo l'acquisto di De Ligt, continua a sondare il mercato alla ricerca di altri calciatori che siano in grado di migliorare l'organico a disposizione di Sarri. Prima, però, sarà necessario occuparsi del capitolo cessioni per fare cassa: attualmente sulla lista dei partenti figurerebbe Joao Cancelo, anche se la valutazione bianconera di 60 milioni di euro starebbe ostacolando le trattative con le società interessate, tra le quali ci sarebbero soprattutto Manchester City e Bayern Monaco.

Pubblicità

Pubblicità

Inoltre potrebbero salutare la Continassa anche Khedira, Matuidi, Higuain e Mandzukic. Qualora riuscisse a piazzare gli esuberi altrove, la dirigenza bianconera potrebbe poi puntare a reinvestire il denaro fresco incassato su un autentico talento come Nicolò Zaniolo della Roma. Del resto, il Corriere dello Sport sostiene che il ragazzo abbia già un'intesa di massima sul contratto con la società torinese.

Pubblicità

Juventus, Zaniolo avrebbe già un'intesa con i bianconeri

Il centrocampista offensivo della Roma e della nazionale italiana di Roberto Mancini, Nicolò Zaniolo, avrebbe già stretto un accordo contrattuale di massima con la Juventus tramite il suo agente Claudio Vigorelli. Questa situazione starebbe quindi ostacolando la trattativa che la Roma vorrebbe imbastire con il Tottenham: la società di Pallotta è interessata al difensore belga Alderweireld, mentre gli inglesi avrebbero manifestato il proprio apprezzamento per Zaniolo, proponendo alla controparte 25 milioni di euro più il cartellino del centrale trentenne per arrivare al talento italiano.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

A questo punto però qualsiasi discorso si sarebbe arenato perché l'ex Inter avrebbe fatto sapere di non essere molto allettato dall'idea di trasferirsi nella squadra di Pochettino, probabilmente anche in virtù del presunto pre-accordo con la "Vecchia Signora".

La Juventus, dunque, continua a prestare particolare attenzione ai giovani promettenti del calcio italiano, infatti oltre a Zaniolo starebbe seguendo Federico Chiesa della Fiorentina.

Il destino di quest'ultimo dipenderà in gran parte dai vari confronti che avrà con il nuovo patron viola, Rocco Commisso, il quale continua a sostenere di non avere alcuna intenzione di lasciar partire l'attaccante genovese.

Il mercato della Juventus: il punto sulle cessioni

Come anticipato in apertura, sarebbero diversi i nomi in uscita sul taccuino di Paratici. Innanzitutto, per quanto riguarda il settore offensivo, i probabili partenti sarebbero Higuain, Mandzukic e Kean.

Pubblicità

Sul bomber argentino c'è l'interesse della Roma, come confermato dal direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi. Il centravanti croato invece piace soprattutto in Germania, in particolare al Borussia Dortmund che potrebbe investire 15 milioni di euro, mentre in Inghilterra sarebbe richiesto dall'Everton. Infine non sono da trascurare le sirene che provengono dalla Cina, con alcuni club che potrebbero proporre all'attaccante balcanico un ricco ingaggio.

Pubblicità

Moise Kean invece potrebbe rientrare in uno scambio con Mauro Icardi dell'Inter. Quest'ultimo sarebbe monitorato dal club juventino, anche perché si tratta di un giocatore che ormai da diversi anni gode della stima di Maurizio Sarri. La trattativa al momento sembra in una fase di stallo, ma la strategia della Juventus sarebbe quella di attendere gli ultimi giorni di mercato quando il club nerazzurro, non essendo riuscito a liberarsi del calciatore, potrebbe venderlo ad un prezzo più basso.