La Juventus starebbe pensando di mettere a segno un doppio "sgambetto di mercato" ai rivali dell'Inter. La società bianconera, infatti, sarebbe decisa a rinnovare il proprio parco attaccanti e, per farlo, starebbe puntando sull'ex capitano della Beneamata Mauro Icardi e sul grande obiettivo di quest'estate di Marotta e Ausilio, Romelu Lukaku. Tuttavia, per dare "scacco matto" al club milanese, è necessario che tutte le pedine vadano al loro posto senza alcun intoppo dell'ultima ora.

In questo senso, la più classica delle "variabili impazzite" sarebbe rappresentata dal Napoli che starebbe continuando a corteggiare il centravanti argentino.

I piani di Fabio Paratici sembrano ruotare tutti intorno a Paulo Dybala. La società torinese, infatti, avrebbe comunicato al giocatore che, non rientrando a tutti gli effetti nei piani del club, sarebbe stato inserito nella lista dei partenti.

Dybala - atteso al rientro dalle vacanze giovedì 1 agosto e non più sabato 3 - non avrebbe alcuna intenzione di arrendersi facilmente, e sarebbe pronto a lavorare duramente per convincere Maurizio Sarri che potrebbe essere proprio lui l'uomo giusto da schierare come "falso nueve" o in alternativa come trequartista nella formazione ideale del nuovo allenatore della "Vecchia Signora".

In ogni caso, se la Juventus davvero vuole provare a "soffiare" all'Inter Romelu Lukaku sul filo di lana, dovrà in qualche modo agire in fretta.

Il mercato inglese in entrata chiuderà l'8 agosto, dunque entro questa data si dovrebbe portare a termine lo scambio Dybala-Lukaku, con il Manchester United che avrebbe già fatto sapere di essere interessato ad avere tra le sue fila "La Joya". C'è da capire però quale sarà la volontà dei diretti interessati: l'attaccante argentino non vorrebbe affatto lasciare la Serie A, mentre il centravanti belga si sarebbe già ampiamente promesso ad Antonio Conte e all'Inter.

Dunque, se soltanto uno dei due dovesse puntare i piedi, il banco rischierebbe di saltare.

Sullo sfondo ovviamente c'è sempre l'Inter che, stando alle ultime dichiarazioni dell'amministratore delegato Beppe Marotta, ha già fatto recapitare ai Red Devils una nuova offerta definita "congrua" per l'acquisto della punta di Anversa. Tuttavia, se davvero la Juventus dovesse riuscire a mettere le mani sull'ex Everton, a questo punto i nerazzurri dovrebbero dare libero sfogo al Piano B che risponderebbe al nome di Edinson Cavani.

Il Paris Saint-Germain sarebbe ben disposto a cedere l'attaccante uruguaiano se arrivasse una proposta economica da 40-50 milioni di euro. Considerando però che il "Matador" ha il contratto in scadenza nel 2020, da Viale della Liberazione sarebbero fiduciosi di poter ottenere un cospicuo sconto sul costo del cartellino.

Juve su Icardi dopo aver ceduto altri attaccanti

Detto dell'importanza di Paulo Dybala nella corsa a Romelu Lukaku, la Juventus starebbe continuando a lavorare anche sul fronte Mauro Icardi per centrare il doppio-colpo in attacco che potrebbe generare ben più di qualche malumore tra i meandri della società interista.

Anche in questo caso, però, affinché possa arrivare la fumata bianca per il centravanti sudamericano, diverse caselle del mosaico dovrebbero andare tutte al posto giusto.

Innanzitutto, in queste ultime ore l'Inter avrebbe portato a 15 milioni di euro la sua offerta alla Roma per Edin Dzeko. Se i giallorossi dovessero dare il via libera alla partenza del 33enne bosniaco, avrebbero la strada spianata per contattare concretamente la Juventus nella speranza di arrivare a Gonzalo Higuain. L'addio del "Pipita" alla compagine bianconera, unito alle eventuali partenze di altre punte quali Mandzukic e Kean darebbe l'opportunità alla società piemontese di aprire le porte a Icardi, completando così il doppio "smacco" di mercato nei confronti dei rivali dell'Inter.