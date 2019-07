Continuano ad arrivare importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera potrebbe infatti effettuare dei cambiamenti importanti nel reparto mediano. Stando a quanto riporta il noto quotidiano spagnolo "Marca", la Juventus, dopo avere acquistato Ramsey e Rabiot, vorrebbe rinforzare il centrocampo con Christian Eriksen, fortissimo giocatore del Tottenham.

Il ventisettenne danese non ha rinnovato il contratto con il club britannico, dal momento che ritiene conclusa la sua esperienza a Londra dopo sei anni. Il prezzo del giocatore è di settanta milioni di euro e il Tottenham non ha alcuna intenzione di fare sconti per lui. Se dovessero essere ceduti Blaise Matuidi e Sami Khedira (valutati rispettivamente trenta e quindici milioni di euro), la Juventus avrebbe dei soldi da investire per il talentuoso danese, molto apprezzato da Maurizio Sarri.

Eriksen, infatti, è uno dei centrocampisti più completi d'Europa e potrebbe essere impiegato anche come trequartista o come esterno offensivo. Su di lui c'è anche il Real Madrid, che ha gli già strappato un accordo verbale, ma alla fine il club spagnolo, su decisione di Zinedine Zidane, ha virato con decisione su Paul Pogba (sarebbero pronti ben centocinquanta milioni di euro per il centrocampista francese del Manchrster United). Ma vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, potrebbero arrivare Eriksen e Dani Alves

Eriksen sarebbe certamente un colpo perfetto per il centrocampo della Juventus. Si tratta di un giocatore duttile, tecnico e capace di giocare tra le linee. Su di lui è molto forte anche l'interesse del Manchester United, ma i Red Devils stanno per chiudere l'acquisto di Milinkovic-Savic dalla Lazio. Attenzione anche al Milan, che sta cercando un elemento di qualità da regalare al nuovo allenatore rossonero Marco Giampaolo.

Ma Eriksen potrebbe non essere il solo colpo della Juventus. Stando a quanto riporta RMC Sport, lo svincolato Dani Alves (che ha trentasei anni) si sarebbe offerto al club bianconero. Per lui si tratterebbe di un ritorno davvero sorprendente. Il laterale brasiliano, che ha vinto ben quaranta titoli nella sua carriera (fresco vincitore dell'ultima edizione della Coppa America), spera di trovare una soluzione molto rapida per il suo futuro e la Juventus sarebbe una destinazione graditissima.

Sull'esterno sudamericano, comunque, ci sarebbero anche alcune squadre della Premier League e del campionato brasiliano. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nei prossimi giorni.