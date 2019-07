La Juventus è molto attiva sul mercato in questo periodo, vari nomi sono presenti sulla lista di Fabio Paratici che sta monitorando diversi profili interessanti. Il difensore olandese dell'Ajax De Ligt è vicinissimo dal diventare un nuovo giocatore juventino: l'intesa sarebbe stata trovata con il club di Amsterdam e la società bianconera dovrà versare nelle casse olandesi una cifra che si aggira intorno ai 75 milioni di euro, bonus compresi.

De Ligt un colpo da 75 milioni

Grandi manovre in casa Juventus, i campioni d'Italia sono molto attivi in questi giorni per cercare di costruire la rosa adatta alle esigenze del nuovo tecnico Maurizio Sarri.

Il colpo ad effetto che è ormai in dirittura d'arrivo si chiama Matthijs de Ligt, il difensore che ha disputato un annata strepitosa con l'Ajax, salvo sorprese, dovrebbe arrivare a Torino in questa settimana per una cifra che si aggira sui 75 milioni di euro bonus compresi.

Il suo procuratore Mino Raiola, incasserà una commissione di ben 8 milioni per l'operazione. Il difensore invece ne percepirà 7 all'anno che con i bonus possono arrivare a 12 firmando un contratto che lo legherà alla Juventus per ben 5 stagioni. Con questo colpo la Juve ha sistemato il reparto difensivo per diversi anni aggiudicandosi uno dei più talentuosi giocatori d'Europa.

Mauro Icardi sarebbe il prossimo obiettivo della Juventus

Ormai è rottura totale tra l'Inter e l'attaccante argentino Mauro Icardi, infatti nella giornata di ieri il giocatore di comune accordo con il club ha abbandonato il ritiro e non parteciperà alla tournee in Asia.

La Juventus sta osservando l'evolversi della situazione con molta attenzione, senza fretta e potrebbe sferrare al momento giusto l'offerta.

Fabio Paratici è consapevole di avere il tempo come suo alleato in questa vicenda e anche il consenso di Maurito. Il bomber avrebbe lasciato trapelare che se dovesse lasciare l'Inter lo farà solo per la Juventus, che in Italia sarebbe la sua prima scelta, rispetto invece al Napoli, che è l'altra squadra interessata all'attaccante.

Il prezzo del cartellino di Icardi potrebbe scendere vertiginosamente e questo gioca tutto a favore della Juventus che può decidere quando affondare il colpo definitivo entro la fine del mercato.

I nomi in uscita

In uscita ci sono da registrare diversi giocatori che non sarebbero compatibili con il gioco di Sarri, uno su tutti è Mario Mandzukic, l'attaccante croato potrebbe andare in Cina o in Germania.

Anche Blaise Matuidi e Sami Khedira possono partire, inoltre c'è da seguire sempre con molta attenzione la vicenda Joao Cancelo, il terzino portoghese è seguito dal Manchester City ma nelle ultime ore ci sarebbe stato un brusco rallentamento della trattativa.