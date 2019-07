La Juventus è pronta a regalare altri importanti acquisti a Maurizio Sarri e ai tifosi bianconeri: martedì 4 luglio è il giorno dedicato alla visite mediche di Gianluigi Buffon, che a breve quindi potrebbe essere ufficializzato dalla Juventus. Il portiere dovrebbe firmare un contratto annuale a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus che si attiveranno al raggiungimento di determinati obiettivi. L'arrivo dell'ex portiere del Paris Saint Germain significherà la probabile cessione di Mattia Perin, che vorrebbe andare a giocare titolare anche in vista degli Europei 2020.

Pubblicità

Pubblicità

Piace alla Fiorentina e ad alcune società portoghesi. Per quanto sia apprezzato il ritorno di Gianluigi Buffon alla Juventus da parte dei tifosi bianconeri, l'attesa principale però riguarda la probabile ufficializzazione dell'acquisto del difensore centrale dell'Ajax e della nazionale olandese de Ligt. Secondo le ultime indiscrezioni, il giocatore potrebbe arrivare a Torino la settimana prossima per visite mediche e firma.

Juventus, Buffon e successivamente forse de Ligt

Come anticipato in precedenza, Buffon sarà con ogni probabilità il secondo portiere della Juventus per la prossima stagione e avrà l'obiettivo di superare nelle presenze in Serie A un certo Paolo Maldini, che detiene il record di giocatore con più presenze nel massimo campionato italiano.

Pubblicità

Inoltre, il campione del mondo 2006 potrebbe giocare qualche partita in Champions League ed essere il titolare in Coppa Italia. L'attesa principale però per i tifosi bianconeri riguarda il probabile arrivo di de Ligt che, come scrive Sky Sport, dopo l'ufficializzazione di Buffon, potrebbe essere il prossimo acquisto della Juventus. Il giocatore dovrebbe costare intorno ai 70 milioni di euro, con commissioni di quasi 10 milioni di euro per il suo agente sportivo Mino Raiola.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Per quanto riguarda invece l'ingaggio del centrale olandese, dovrebbe firmare un contratto di cinque anni a sette milioni di euro più bonus, che dovrebbero portarlo a guadagnare 12 milioni di euro a stagione. L'arrivo di de Ligt si dovrebbe aggiungere a quello di Demiral dal Sassuolo, che ha già effettuato le visite mediche con la Juventus, e per il quale si attende solo l'ufficializzazione.

Il mercato dei bianconeri

Si parla molto di arrivi in casa Juventus, è giusto però sottolineare che i bianconeri dovranno cedere qualche loro pezzo pregiato per finanziare il mercato in entrata.

I possibili indiziati a lasciare Torino sono diversi: Joao Cancelo (piace a Manchester City e Bayern Monaco), Khedira (Stati Uniti o Germania) Matuidi, Higuain (piace a Roma e Atletico Madrid) e Mandzukic (Borussia Dortmund o società cinesi).