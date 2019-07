La Juventus potrebbe essere una delle principali protagoniste del Calciomercato estivo: gli arrivi di Ramsey e di Rabiot, l'acquisto in prospettiva di Pellegrini, quello assai probabile di De Ligt ed il ritorno di Buffon stanno evidentemente certificando l'ottimo lavoro della dirigenza bianconera, come ha confermato a TMW l'ex giocatore bianconero Simone Padoin, 35 enne oggi svincolato.

Quest'ultimo ha avuto modo di elogiare il direttore sportivo Fabio Paratici e in generale la strategia sportiva della dirigenza, sottolineando come l'arrivo di Maurizio Sarri potrebbe essere ulteriore incentivo per il definitivo step anche in Champions League per la Juventus.

Secondo Padoin infatti, i bianconeri avevano bisogno di un cambio radicale anche come guida tecnica dopo gli ottimi risultati raggiunti con Massimiliano Allegri: l'arrivo di Sarri potrebbe essere molto utile da questo punto di vista. Il tecnico toscano ex Chelsea, Napoli ed Empoli potrebbe portare quindi nuovo entusiasmo ad un ambiente che vuole vincere come quello bianconero. Il centrocampista ha poi parlato degli arrivi in casa Juventus soffermandosi sugli acquisti di Ramsey e Rabiot e su quelli possibili di De Ligt e Pogba.

Padoin: 'Se alla Juventus arrivano De Ligt e Pogba, il campionato sarebbe già finito'

Simone Padoin, a Tuttomercatoweb, ha parlato anche del mercato bianconero, in particolar modo riguardo gli arrivi di Ramsey e Rabiot, ritenuti dal centrocampista dei grandi acquisti anche perché arrivati a parametro zero. Lo stesso Padoin ha anche sottolineato che in caso di arrivo di De Ligt e di Pogba, il campionato sarebbe praticamente già finito e allo stesso tempo la Juventus si candiderebbe come una delle principali pretendenti alla Champions League.

Padoin ha poi detto che non bisogna sottovalutare il ritorno di Gianluigi Buffon, il quale apporterebbe tantissimo sia in campo che nello spogliatoio bianconero.

Il centrocampista si è poi soffermato su Paul Pogba e sul suo possibile ritorno a Torino, sottolineando il fatto che è un giocatore in grado di fare la differenza e che inoltre conosce l'ambiente bianconero, quindi potrebbe portare molti benefici a livello tecnico ed umano.

Juventus, si attende l'ufficializzazione di Buffon

Intanto oggi 4 luglio a Torino è il giorno dedicato a Gigi Buffon, con le visite mediche presso il J Medical e la probabile firma di 1 anno di contratto, con un probabile futuro da dirigente bianconero.

L'oramai certo ritorno del portiere campione del mondo 2006 porterà probabilmente alla cessione di Mattia Perin, che interessa alla Fiorentina e ad alcune società portoghesi.