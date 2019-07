La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato con l'intento di allestire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Gli acquisti recenti della dirigenza bianconera vanno tutti in direzione della gioventù e della qualità: a parte Ramsey (classe 1990), sono stati ufficializzati il terzino sinistro Luca Pellegrini (classe 1999), Adrien Rabiot (classe 1995), ed è vicinissimo l'arrivo di De Ligt (classe 1999). La dirigenza bianconera guarda però anche ai giovanissimi, a quei giocatori che potrebbero diventare utili sia per la Primavera che la Juventus Under 23: proprio a fine giugno è stato definito l'acquisto di un giovane trequartista svizzero, che può giocare anche come centrocampista sinistro o come seconda punta: si chiama Joel Ribeiro ed è arrivato a parametro dalla società svizzera del Losanna.

Juventus, definito l'acquisto di Joel Ribeiro

Come è noto, la Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, anche per rafforzare adeguatamente primavera e Juventus under 23, alla seconda stagione nei campionati professionistici minori. L'arrivo di Joel Ribeiro, classe 2003, va in questa direzione: il nazionale svizzero dovrebbe andare a rinforzare la primavera ma potrebbe diventare utile anche per l'under 23. Il giocatore si può destreggiare, come già anticipato in precedenza, in tanti ruoli del settore avanzato, è un destro e vanta molte presenze nelle nazionali giovanili svizzere.

Il 19 settembre 2017 ha esordito con la nazionale svizzera under 15, raccogliendo 6 presenze e 3 gol mentre con l'under 16 ha realizzato 8 presenze. Ha doppia nazionalità, svizzera e portoghese, ma sembra aver scelto quella elvetica. Il giocatore, dopo aver militato nel Losanna, ha firmato a parametro zero con la Juventus. L'arrivo del 2003 Joel Ribeiro si aggiunge a quello di un altro pari età dello svizzero: parliamo di Leonardo Cerri, gigante di 2 metri proveniente dal Pescara, acquistato dai bianconeri per 1 milione e 100 mila euro, con il 50% della futura rivendita per la società abruzzese.

Il mercato della Juventus

Abbiamo parlato degli arrivi alla Juventus, sia per la prima squadra, che per la primavera e per l'under 23: è giusto soffermarsi sulle possibili partenze, che dovrebbero finanziare gli investimenti bianconeri.

Uno degli indiziati a lasciare Torino è sicuramente il terzino portoghese Joao Cancelo, che piace a Manchester City e Bayern Monaco: probabili addii anche per Matuidi, Khedira e per le punte Higuain e Mandzukic. In merito all'argentino ha parlato il fratello procuratore, ribadendo che la punta in Italia giocherà solo nella Juventus mentre il croato potrebbe decidere di accettare le offerte che arrivano dalla Bundesliga (il Borussia Dortmund sarebbe interessato) o dal mercato cinese.