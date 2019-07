Un luglio davvero ricco dal punto di vista del Calciomercato: ci aspettiamo molte trattative in Serie A, in particolar modo da parte delle società di vertice che ambiscono a vincere qualche competizione. Le più attive sono sicuramente Napoli, Inter e Juventus, in particolar modo i bianconeri sembrano puntare su giovani di qualità che possano quindi rafforzare una rosa che in Champions League ha mostrato qualche limite tecnico. Di certo, la dirigenza bianconera, oltre a puntare su grandi acquisti, confida molto in Maurizio Sarri: il tecnico toscano ha dimostrato in questi anni di promuovere un calcio offensivo e anche vincente, basti ricordare il trionfo del suo Chelsea in Europa League.

Proprio il tecnico toscano non porterà alla Juventus come suo vice nella società inglese Gianfranco Zola, ma dovrebbe essere affiancato, oltre che da Andrea Barzagli, da Giovanni Martusciello, che ha rescisso il contratto con l'Inter dopo essere stato il secondo di Luciano Spalletti nella società di Suning.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la Juventus potrebbe assumere come secondo di Maurizio Sarri, Giovanni Martusciello, che ha rescisso il contratto con l'Inter.

Dovrebbe firmare un triennale con i bianconeri ed insieme ad Andrea Barzagli, dovrebbe essere il vice del tecnico toscano. La carriera di allenatore di Martusciello inizia nelle giovanili, per poi diventare il vice di Alfredo Aglietti all'Empoli e successivamente di Maurizio Sarri. Resta nella società toscana anche con Marco Giampaolo. Il 26 maggio 2016, dopo l'addio di Giampaolo, viene ufficializzato come tecnico dell'Empoli, con la squadra che naviga in zone tranquille a 11 punti dalla zona retrocessione.

In poche partite il Crotone recupera lo svantaggio e all'ultima giornata scavalca l'Empoli in classifica, con la retrocessione inevitabile della società toscana. Viene esonerato dal presidente Corsi dopo aver ottenuto 8 vittorie, 8 pareggi e 22 sconfitte. Nel luglio 2018 entra nello staff tecnico di Luciano Spalletti all'Inter, ottenendo l'abilitazione di primo allenatore a ottobre. Il 30 giugno 2019 ha rescisso il contratto con l'Inter e, come confermato anche dalla 'Gazzetta dello Sport', si attende solo l'ufficializzazione come nuovo vice di Maurizio Sarri alla Juventus.

Il mercato della Juventus

Dopo aver ufficializzato Ramsey, Pellegrini e Rabiot, si attendono novità sugli annunci di Demiral dal Sassuolo e di quello possibile di De Ligt dall'Ajax. Per il centrale olandese si sarebbe trovata l'intesa contrattuale, mancherebbe solo la definizione dell'acquisto con l'Ajax.