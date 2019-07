Il Milan sarebbe pronto a fare una mossa per Luka Modric del Real Madrid se si presentasse l'opportunità. Secondo Gianluca Di Marzio la dirigenza milanese ha incontrato Predrag Mijatovic, ex attaccante del Real Madrid che ora lavora come intermediario con Vlado Lemic. Secondo le indiscrezioni nell'incontro sarebbero state chieste delle informazioni su Modric, tuttavia nella giornata di ieri è emerso che il nazionale croato ha già cortesemente rifiutato l'approccio di Boban che gli proponeva un trasferimento a Milano.

Ma, il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato, nell'edizione di lunedi notte di 'Calciomercato L'Originale', che c'è un chiaro interesse del Milan per Modric. Tanto che, in caso di apertura, i rossoneri sarebbero disposti a fare la loro mossa per il Pallone d'oro del 2018, che ha collezionato 40 presenze tra Liga e Champions League con i Blancos la scorsa stagione.

Calciomercato Milan, Lovren rimane un nome caldo

Il Milan è in trattativa con l'agente di Dejan Lovren, Vlado Lemic, dopo che il rifiuto del turco Kabak, il quale si è sistemato allo Schalke 04, ha aumentato le possibilità di un trasferimento per il difensore del Liverpool.

Lovren è emerso come un possibile obiettivo per il Milan verso l'inizio di giugno, con i Reds che valutano il croato circa 25 milioni. Secondo quanto riportato dal 'Telegraph', il trentenne sta "rimuginando" sul suo futuro, ma il Liverpool lo lascerà partire solo qualora fossero soddisfatte le richieste. La Gazzetta dello Sport ha definito Lovren il sogno del Milan, ed in questo momento il centrale croato è la quarta scelta di Jurgen Klopp per quanto riguarda la difesa, infatti è alle spalle di Joel Matip, Joe Gomez e di Virgil van Dijk.

E con Sepp van den Berg considerato un'opzione per la prima squadra dopo il suo arrivo dal PEC Zwolle, ora potrebbe essere il momento giusto per il n. 6 di lasciare Anfield.

Cutrone potrebbe lasciare, su di lui la Fiorentina

La Fiorentina mantiene il suo interesse per l'attaccante del Milan Patrick Cutrone, che potrebbe andarsene se arrivasse un'offerta superiore a 25 milioni di euro. Secondo 'calciomercato.com' la Fiorentina è interessata all'acquisto dell giovane attaccante.

A quanto pare, Cutrone ha un valore di circa 25-30 milioni di euro, e una serie di fattori potrebbe far intendere che il Milan ha scelto di venderlo quest'estate. Tuttavia non c'è dubbio che il club sia consapevole del suo talento e potenziale. Cutrone ha collezionato 40 presenze in tutte le competizioni in questa stagione per i rossoneri, ma si è ritrovato dietro a Gonzalo Higuain e Krzysztof Piatek la scorsa stagione.