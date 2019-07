La Juventus è pronta a disputare la terza amichevole della tournée asiatica contro una selezione di giocatori sudcoreani, match previsto per le 13:00 ora italiana. La dirigenza bianconera però prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. Sono tanti i nomi che potrebbero decidere di lasciare Torino: si va da Perin (che dopo il trasferimento saltato al Benfica, potrebbe finire all'Aston Villa) a Joao Cancelo, che interessa sempre al Manchester City.

A centrocampo invece a rischio partenza ci sono Khedira (interessa in Turchia ed in Germania) e Matuidi, che potrebbe ritornare in Francia. Novità potrebbero arrivare anche dal settore avanzato, con Higuain che alla fine potrebbe accettare l'offerta della Roma. In tema arrivi tiene banco l'indiscrezione riguardante il possibile arrivo a Torino di Neymar: come ha confermato il Mundo Deportivo, la Juventus potrebbe inserire due contropartite tecniche per arrivare al giocatore del Paris Saint Germain.

Una possibilità non proprio remota, in quanto anche Sisal Matchpoint ha deciso di sostenerla abbassando la probabilità di un trasferimento di Neymar dal Paris Saint Germain alla Juventus da 12 a 2,50.

Juventus, i bookmakers confermano il possibile trasferimento di Neymar a Torino

Dopo le indiscrezioni lanciate dal 'Mundo Deportivo', che parlano di un possibile arrivo a Torino di Neymar (con la Juventus che inserirebbe due contropartite gradite al Paris Saint Germain, Matuidi e Dybala, più un'offerta cash), i bookmakers hanno deciso di dare fiducia a tale possibilità, in particolar modo Sisal Match Point, che ha diminuito la quota da 12 a 2,50.

A contribuire a questo ci hanno pensato anche le indiscrezioni riguardanti alcune cessioni della Juventus, che andrebbero a finanziare l'eventuale acquisto dell'attaccante brasiliano del Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

Come è noto infatti, il brasiliano avrebbe deciso di lasciare il Paris Saint Germain ed il papà procuratore starebbe valutando la possibile meta di Neymar. Difficilmente il brasiliano si trasferirà al Barcellona, anche perché la società catalana ha di recente ufficializzato l'acquisto di Griezmann per 120 milioni di euro dall'Atletico Madrid.

Un trasferimento che ha fatto polemica, in quanto la società di Madrid avrebbe affermato che il reale valore della clausola del francese è di 200 milioni di euro, e non 120, somma pagata dal Barcellona. Resta però difficile la trattativa Neymar per la Juventus, anche perché non ci sono riscontri a riguardo, soprattutto dai media italiani. La Juventus intanto starebbe lavorando agli arrivi di Icardi e di Chiesa.