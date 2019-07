L'Inter sta lavorando sul mercato per perfezionare la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Antonio Conte. In attacco c'è emergenza visto che il tecnico, attualmente, non ha attaccanti di peso a disposizione ma in conferenza stampa, nei giorni scorsi, ha dichiarato che bisogna fare qualcosa anche in uscita. La rosa, infatti, va sfoltita prima di potersi muovere in entrata. E tra i giocatori che potrebbero non rientrare nei piani dell'ex tecnico del Chelsea c'è Matteo Politano, il quale ha visto la sua preparazione condizionata anche da un affaticamento muscolare che gli ha negato di prendere parte alle prime tre amichevoli.

Torino su Politano

Matteo Politano non sarebbe un elemento imprescindibile per il tecnico dell'Inter, Antonio Conte. Riscattato dal Sassuolo per venti milioni di euro, l'attaccante non si sposerebbe con gli schemi tattici dell'allenatore dato che non garantirebbe la giusta fase difensiva sulla fascia destra. Al massimo potrebbe essere adattato da seconda punta, ma non partirebbe con i crismi di titolare, chiuso da Lautaro Martinez e dal probabile arrivo di due centravanti (ancora vivi i nomi di Edin Dzeko e Romelu Lukaku).

In questi ultimi giorni sembra aver messo gli occhi su di lui il Torino. I granata sono alla ricerca di un attaccante in grado di giocare sia sulla linea dei trequartisti, sia da seconda punta al fianco di Andrea Belotti. E appunto Politano rappresenterebbe il profilo ideale.

La valutazione del giocatore si aggira intorno ai venti-venticinque milioni di euro, e i torinesi probabilmente preferirebbero averlo in prestito oneroso con obbligo di riscatto.

L'Inter, tra l'altro, potrebbe approfittarne per chiedere informazioni proprio sul "Gallo" Belotti, vista l'emergenza in attacco. I nerazzurri sono alla ricerca del sostituto di Mauro Icardi, che ormai è fuori dal progetto e con ogni probabilità sarà ceduto in questa sessione di calciomercato, e l'italiano sarebbe un profilo al vaglio dei dirigenti del club meneghino, soprattutto qualora dovesse saltare la trattativa per Lukaku.

Alternativa Verdi

Matteo Politano non è l'unico obiettivo del Torino per l'attacco. I granata stanno seguendo da tempo Simone Verdi, ma l'accordo con il Napoli ancora non è arrivato. Gli azzurri vogliono la cessione a titolo definitivo e, soprattutto, chiedono venticinque milioni, ossia la cifra investita lo scorso anno per acquistarlo dal Bologna. Il club di Urbano Cairo, invece, si è spinto finora ad offrire venti milioni di euro complessivi, bonus compresi.

Alla luce di questo stallo, dunque, il Toro ha deciso di guardarsi intorno e ha messo appunto gli occhi sull'attaccante dell'Inter.