Dopo aver quasi terminato il mercato in entrata la Juventus deve adesso pensare a cedere quei giocatori che non sarebbero centrali nel progetto tecnico di mister Maurizio Sarri.

I principali indiziati a lasciare Torino sarebbero Mandzukic, Khedira, Matuidi e Joao Cancelo.

Via Matuidi e Khedira per far spazio a Eriksen?

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus, starebbe pensando a completare il centrocampo, mettendo a segno un ultimo colpo per essere davvero competitivi in Europa.

In particolare, secondo diverse testate spagnole, riprese anche da Tuttosport, il danese Christian Eriksen del Tottenham sarebbe il giocatore su cui ha messo gli occhi Fabio Paratici, ma per arrivarci bisogna iniziare a sfoltire la rosa, ovvero cedere quei giocatori che non fanno parte del progetto di Sarri.

I principali uomini indiziati a "cambiare aria" in queste ultime settimane di mercato sarebbero Mario Mandzukic, Sami Khedira, Blaise Matuidi e Joao Cancelo.

Per l'attaccante croato ci sono diverse offerte dalla Cina e dalla Germania, mentre per il francese Matuidi pare essere il Monaco la squadra più interessata. Sul portoghese Cancelo ormai da tempo c'è il Manchester City, mentre per il tedesco Khedira vi sarebbero diverse offerte provenienti dalla Cina, dalla Germania e (secondo quanto rilanciato da Tuttosport nelle ultime ore) pure dalla Premier League inglese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus

Come potrebbe giocare la Juventus di Maurizio Sarri

La formazione che avrà a disposizione Maurizio Sarri, sarà davvero molto competitiva. I tifosi chiedono a grande voce la Champions League (che manca ormai dal 1996) e sperano che, grazie agli schemi del nuovo tecnico toscano, si possano vedere dei grandi miglioramenti rispetto alle passate stagioni.

In porta Buffon si alternerà a Szczęsny, la linea difensiva sarà composta da Cancelo (se il portoghese dovesse restare), da Chiellini, De Ligt e Alex Sandro.

Senza dimenticare pedine importanti come Rugani, Bonucci, De Sciglio e Demiral. In particolare il difensore turco arrivato dal Sassuolo si è comportato bene nelle amichevoli precampionato e, a quanto pare, potrebbe restare alla corte di Sarri nonostante alcune richieste.

A centrocampo Miralem Pjanic farà il regista, assistito dai due nuovi arrivi, Ramsey e Rabiot, con Emre Can e Bentancur come valide alternative.

In attacco tutto girerà intorno a Cristiano Ronaldo, con Douglas Costa e Paulo Dybala a supporto. Dalla panchina poi, possono entrare giocatori dal calibro di Federico Bernardeschi, Juan Cuadrado, Higuain e Kean. Riguardo al "Pipita", se davvero dovesse restare, sarà una valida alternativa per l'attacco, anche se resta forte l'interesse della Roma su di lui.