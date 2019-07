La Juventus riprenderà la preparazione estiva martedì 30 luglio e Maurizio Sarri finalmente potrà iniziare a lavorare anche con i giocatori che non sono partiti per la tournée asiatica: a questi poi si aggiungeranno coloro che rientreranno dalle vacanze. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del nuovo tecnico bianconero. L'esigenza principale, però, è quella di piazzare alcuni esuberi sul mercato per alleggerire la rosa bianconera ma anche per sistemare il bilancio e magari generare un tesoretto utile per poter investire su altri giocatori.

I possibili indiziati a lasciare la Juventus sono diversi: si va da Perin a Matuidi fino ad arrivare a Khedira e Kean. Tutti giocatori che potrebbero finire in Premier League: di recente il direttore sportivo Fabio Paratici è stato a Londra per discutere con le società interessate agli stessi giocatori.

Juventus, a rischio la cessione di alcuni giocatori

Secondo le ultime indiscrezioni, almeno quattro giocatori della rosa bianconera, a breve, potrebbero lasciare Torino.

Il portiere Mattia Perin, dopo il trasferimento saltato al Benfica, potrebbe finire all'Aston Villa, mentre Khedira piace al Wolverhampton e all'Arsenal. Ci sarebbe, poi, l'interesse del Fenerbahce e di alcune società tedesche mentre in Italia la Fiorentina investirebbe volentieri sul centrocampista. Per quanto riguarda Matuidi, la probabilità che non trovi un posto da titolare in questa stagione è notevole, ecco perché il nazionale francese, in previsione Europei 2020, deve giocare e, quindi, potrebbe valutare la cessione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il Paris Saint Germain e il Manchester United sarebbero interessate al giocatore: nonostante il contratto in scadenza nel 2020, la Juventus lo valuta almeno 25 milioni di euro. Altro giocatore che potrebbe partire è la punta Kean che la Juventus valuta 35 milioni di euro e che interessa al Wolverhampton e all'Everton. L'idea della Juventus è quella di riservarsi il diritto di riacquisto sulla punta italiana.

Il mercato della Juventus

Oltre ai prima menzionati, ci sono altri giocatori a rischio cessione: Joao Cancelo, ad esempio, potrebbe essere ceduto per 60 milioni di euro al Manchester United mentre nel settore avanzato potrebbe esserci una vera e propria rivoluzione di mercato. Oltre a Kean, infatti, potrebbero partire Higuain (piace alla Roma), Mandzukic (Borussia Dortmund ed alcune società cinesi) e Dybala.

Quest'ultimo, come scrive il noto giornalista di Sky sport Gianluca Di Marzio, potrebbe essere inserito come possibile contropartita tecnica per arrivare alla punta belga del Manchester United Romelu Lukaku, che interessa anche all'Inter.