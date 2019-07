Il Milan sta lavorando sul mercato sulla linea offensiva, cercando nuovi attaccanti, anche alla luce del fatto che Cutrone si starebbe dirigendo verso il Wolverhampton. Come riportato da Matteo Moretto di Sky Sport, la trattativa per Rafael Leao, portoghese nato nel 1999, sembra essere nelle sue fasi finali.

Per quanto riguarda invece Angel Correa, non è stato ancora raggiunto un accordo con l'Atletico Madrid, in quanto i Colchoneros continuano a richiedere la cifra di 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

Calciomercato Milan, Correa vuole i rossoneri

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il noto giornale analizza le trattative tra Milan e Atletico Madrid per Angel Correa. L'argentino sarebbe considerato l'uomo giusto per i rossoneri nella nuova stagione, ma i negoziati si sono rallentati negli ultimi giorni dopo che l'accordo sembrava inizialmente vicino a chiudersi. Milan e Atletico sono in trattativa avanzata per il giocatore, ma entrambe le parti sono bloccate nella valutazione dei bonus.

L'offerta dei rossoneri si baserebbe su 40 milioni di euro, mentre gli spagnoli ne vorrebbero complessivamente 50. Nel frattempo, secondo quanto si apprende Correa sarebbe davvero felice di trasferirsi a San Siro, anche perché non sarebbe più nei piani di Simeone.

Milan, per la difesa è praticamente fatta per il brasiliano Duarte

Sono ore elettriche per il Milan sul fronte calciomercato. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, le trattative per Leo Duarte sono in fase avanzata, pronte per essere chiuse in qualsiasi momento.

Tali trattative sono guidate dall'agente Alessandro Lucci (procuratore tra gli altri di Calabria e Suso) insieme al suo collega Serginho, il che spiegherebbe perché i due hanno visitato Casa Milan più volte nelle ultime settimane. Uno dei principali punti di forza del 23enne è il fisico, di cui il Milan potrebbe beneficiare quando si troverà di fronte attaccanti molto alti. Il brasiliano è stato a lungo studiato dal capo scout rossonero, Geoffrey Moncada, e ora il trasferimento sarebbe molto vicino.

Milan e Flamengo hanno un rapporto eccellente, che ha incoraggiato la squadra rossonera ad accelerare i negoziati. Secondo quanto riferito, i rossoneri pagheranno 11 milioni di euro più i bonus per il giocatore. Anche il Manager del Flamengo, Jorge Jesus, ha sostanzialmente confermato la cessione dicendo che "Duarte farà bene a Milano (...). È un giovane difensore centrale e non sarà facile giocare nel calcio europeo, ma sono sicuro che farà bene al Milan".

Con queste parole del manager del Flamengo Jorge Jesus, Léo Duarte ai rossoneri sembra un affare fatto. Per questo motivo, il brasiliano nato nel 1996 non è stato convocato dalla sua attuale squadra per la partita contro il Botafogo.