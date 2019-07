Manca poco alla chiusura del calciomercato e la Juventus sta prendendo forma. Fabio Paratici, avrebbe svolto un ottimo lavoro, regalando a Maurizio Sarri dei giocatori che possono far fare il salto di qualità all'intera rosa. Manca però ancora un ultimo sforzo per rendere la squadra competitiva, soprattutto in Europa. Al centro del progetto dei bianconeri c'è Cristiano Ronaldo.

Adesso bisogna cedere: Matuidi, Khedira e Cancelo gli indiziati

Dopo avere quasi concluso il mercato in entrata, la Juventus adesso deve pensare a cedere i suoi giocatori. Ci sono diversi esuberi, che non fanno più parte del progetto di Maurizio Sarri, e per questo motivo Paratici sta cercando di trovare per loro una sistemazione. Il primo che potrebbe lasciare Torino è Matuidi. Il francese nelle amichevoli in Cina è apparso lento e fuori forma, cosa che non è piaciuta al mister bianconero.

Anche Sami Khedira è uno tra i possibili giocatori in partenza, così come Joao Cancelo e Mario Mandzukic. Sull'esterno portoghese ci sarebbe il forte interesse da parte del Manchester City, mentre per l'attaccante croato ci sono diverse offerte provenienti dalla Cina e dalla Germania. Le entrate da queste cessioni potrebbero permettere alla Juventus di tentare l'assalto all'ultimo colpo.

Icardi e Chiesa i favoriti per l'attacco

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato rese note sui vari media sportivi nazionali, la Juventus non ha ancora finito il mercato in entrata e cerca di capire quando affondare l'ultimo colpo decisivo. Ci sarebbero ancora due nomi sulla lista di Fabio Paratici, ovvero quelli di Mauro Icardi e Federico Chiesa. L'attaccante argentino si sta allenando a Milano, provando anche ad intuire quali siano le intenzioni della Juventus e anche del Napoli, le due società maggiormente interessate a lui.

Wanda Nara e Icardi sono disposti ad aspettare, ma non fino alla fine del mercato: occorre trovare al più presto la soluzione ideale. Federico Chiesa, invece è in totale rottura con la Fiorentina. Il ragazzo, a più riprese, ha chiesto la cessione, ma Commisso, al momento, pare non ne voglia sapere e resta della sua idea, ovvero quella di trattenere l'attaccante. In questo modo, però, lo stesso potrebbe rimanere non soddisfatto, in quanto Chiesa avrebbe espresso apertamente la sua volontà di lasciare Firenze.

A questo punto la sua nuova squadra, forse, potrebbe essere la Juventus. Infine, negli ultimi giorni, ci sarà da valutare anche i casi di Higuain, Dzeko e Lukaku. Questa situazione, quindi, coinvolgerebbe Juventus, Inter e Roma ma non è da escludere che il Napoli di De Laurentiis possa intromettersi nella trattativa, data la necessità di acquistare una punta: Milik da solo non convincerebbe Ancelotti, che vede in Mauro Icardi il partner ideale del polacco.

Seguiranno importanti aggiornamenti nei prossimi giorni.