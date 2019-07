Il Calciomercato dell’Inter entra nel vivo. Il nome più vicino è sempre quello di Barella, anche se il Cagliari starebbe provando a fare muro con una ricca offerta per il rinnovo e l'inserimento di una "pesante" clausola rescissoria. L’ultimo nome uscito arriva dall’Inghilterra ed è Matic, regista del Manchester United che ha già lavorato con Conte al Chelsea; con i Red Devils, inoltre, resta aperto il discorso Lukaku. I contatti tra le parti sono continui, ma prima dovrà essere ceduto Mauro Icardi, corteggiato da Juventus e Napoli, con gli azzurri pronti ad una super-offerta per anticipare la concorrenza.

In uscita, Radja Nainggolan – a cui non piace l’ipotesi Cina – potrebbe essere usato come pedina di scambio nelle trattative con i grandi club europei. Tra queste, spicca l'idea di uno scambio con Vidal ormai fuori dai progetti tecnici del Barcellona e pronto, nel caso di via libera dei blaugrana, a riabbracciare Antonio Conte dopo l'avventura passata alla Juventus.

Calciomercato Inter: offensiva Cagliari per Barella

L’uomo del giorno per il calciomercato dell’Inter resta sempre Barella e oggi arrivano novità non proprio incoraggianti sulla chiusura dell’affare.

Sventato l’attacco della Roma, ormai ritiratasi dalla corsa dopo aver fatto la propria offerta, Marotta sembrava pronto a chiudere la trattativa puntando forte sull’accordo già trovato con il calciatore sulla base di un ingaggio da 2,5 milioni a stagione. L’affare, però, si sta complicando perché da Cagliari arriva la voce di un clamoroso rilancio di Giulini per provarsi a tenere stretto il giovane centrocampista oppure solamente per alzare il prezzo del ragazzo.

I sardi avrebbero proposto a Barella un rinnovo di contratto con stipendio doppio rispetto a quello attuale e inserimento di una clausola rescissoria da 50 milioni, esattamente la cifra che il club vuole e chiede per il cartellino. Una manovra che avrebbe messo in allarme l’Inter, che per l’azzurrino mette sul piatto 36 milioni più quattro di bonus e al momento non ha nessuna intenzione di salire di altri dieci per accontentare Giulini. Così la telenovela continua, con i nerazzurri che sono comunque fiduciosi di chiudere e con Conte che aspetta il gioiellino sardo per iniziare ad inserirlo nei suoi schemi quanto prima.

Matic-Lukaku: doppia trattativa tra Inter e United

Il centrocampo è uno dei settori che più sarà toccato durante l’estate di calciomercato dell’Inter. Barella è vicino, il giovane Agoume è ufficiale da oggi pomeriggio e nelle ultime ore è spuntato il nome di Matic, gigante della mediana che ha già lavorato con Conte durante l’avventura dell’italiano al Chelsea. I nerazzurri lo avrebbero individuato come rinforzo e potrebbero mettere sul piatto un’offerta da circa 10 milioni più il cartellino di Radja Nainggolan, altro giocatore in esubero che dovrà essere ceduto.

Secondo alcune voci provenienti dall’Inghilterra, sul centrocampista del Manchester United ci sarebbe anche il pressing del Milan che dopo Bennacer cerca un regista di spessore ed esperienza da regalare a Giampaolo. Nainggolan, che avrebbe scartato l’ipotesi di un trasferimento in Cina, potrebbe anche essere inserito in un possibile affare con il Barcellona, tra i blaugrana c’è Vidal che è ai margini del progetto ed è molto stimato da Conte. La trattativa potrebbe andare in porto vista la volontà dei due club di cedere i loro centrocampisti, per ora però è solo un’idea da sviluppare in futuro.

Nel Manchester United non c’è solo Matic che intriga l’Inter. Il vero obiettivo dell’estate nerazzurra è quello di portare a Milano il belga Romelu Lukaku. Il giocatore ha già detto più volte di volere lasciare i Red Devils ed ha messo l’Italia in cima alle sue preferenze per la prossima avventura. In principio sembrava poterci pensare la Juve, ma i bianconeri non hanno proseguito il corteggiamento lasciando così campo aperto a Marotta. La trattativa è complicata, gli inglesi vogliono 70 milioni e così i lombardi stanno cercando nell’intermediario per l’Italia Federico Pastorello una sponda per capire se si potrà arrivare ad un accordo tra le parti. I contatti sono continui e, vista la volontà del giocatore, l’affare è tutt’altro che impossibile. Prima, però, i nerazzurri dovranno fare cassa ed è qui che entra in gioco Mauro Icardi.

L’argentino vorrebbe partire per il ritiro e dimostrare a Conte la sua voglia di restate. L’ex ct della Nazionale lo avrebbe già messo da parte, non vuole che il bomber faccia parte del progetto tecnico del prossimo anno. Così l’idea dei dirigenti è quella di prendere da Icardi il denaro per arrivare a Lukaku e la svolta – in tal senso – starebbe per arrivare. Il Napoli è pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 60 milioni per il cartellino e di 10 a stagione di stipendio. Se la Juventus non rilancerà, la trattativa potrebbe decollare in tempi brevi. Il calciomercato dell’Inter continua ad essere frenetico, dopo i colpi di inizio luglio il prossimo dovrebbe essere Barella, poi si andrà all’assalto del Manchester United per Matic e Lukaku.