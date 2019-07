L'Inter 2019-20 sarà rivoluzionata rispetto al passato. Questo è almeno il sentore guardando alle prime voci e alle prime trattative di questo Calciomercato estivo che vede la squadra nerazzurra protagonista. Il club ha ingaggiato un allenatore di grande spessore come Antonio Conte che necessita di adeguati rinforzi in tutti i reparti per poter duellare con la Juventus. L'obiettivo è quello di interrompere la lunghissima striscia di scudetti consecutivi conquistati dai bianconeri, oltre che ovviamente fare bella figura in Champions League, arrivando il più in alto possibile. Una rosa che sarà dunque pesantemente rinnovata in questo calciomercato, ma come?

Centrocampo: il sogno di calciomercato per l'Inter è Barella

Non ci sono dubbi sul nome più gettonato per il centrocampo dell'Inter in questo calciomercato. È quello di Barella, mediano del Cagliari e della nazionale azzurra. La Roma ha trovato un accordo con il Cagliari, squadra che ne detiene il cartellino, ma alla fine sarà il giocatore a scegliere la sua destinazione. E l'Inter sembra essere in pole position nelle sue preferenze, anche perché non bisogna dimenticarsi che il club nerazzurro, al contrario della Roma, può offrire la vetrina della Champions League.

Nella linea mediana vedremo inoltre altri nuovi giocatori. È fatta infatti per Agoume (che arriva dal Sochaux), Lazaro (preso dall'Hertha Berlino) e Sensi, altro giovane centrocampista centrale reduce da ottime stagioni con la maglia del Sassuolo.

Godin perno della difesa

Un reparto già forte come quello difensivo, che Conte schiererà a tre e che vedeva Skriniar e De Vrij come sicuri titolari, ha visto l'arrivo di un colpo da novanta. Il nuovo allenatore infatti potrà contare su Godin, centrale di grande esperienza che arriva a costo zero dall'Atletico Madrid. Perno anche dell'Uruguay, oltre a essere un leader difensivo è anche un giocatore molto abile in fase offensiva sui calci piazzati.

In attacco sarà rivoluzione

Ormai da diverse settimane le voci di calciomercato dell'Inter parlano di una rivoluzione in questo reparto. L'obiettivo dichiarato è quello di arrivare ad un centravanti esperto come Edin Dzeko, pronto a lasciare la Roma per iniziare un nuovo percorso in nerazzurro. La trattativa è già in fase avanzata e il bosniaco dovrebbe essere presto un nuovo giocatore di Conte. Ma l'Inter pensa in grande ed è per questo motivo che sta seguendo con grande interesse Lukaku, centravanti del Manchester United e della nazionale belga.

Un giocatore dotato di forza esplosiva, con caratteristiche decisamente diverse da quelle di Dzeko. Lautaro Martinez sta facendo benissimo con la maglia dell'Argentina in Coppa America e troverà decisamente spazio, mentre Icardi potrebbe anche cambiare aria. Staremo a vedere. Di sicuro è un'Inter forte e ambiziosa che in questo calciomercato sarà grande protagonista.