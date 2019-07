In casa Juventus una delle trattative di Calciomercato più rilevanti per la squadra che verrà riguarda sicuramente Matthijs de Ligt, il ventenne talento olandese intorno al quale Maurizio Sarri vorrebbe costruire la difesa bianconera del futuro. Secondo diverse fonti di stampa specializzata, tra cui Tuttosport, la trattativa tra Juve e Ajax sarebbe vicina ad andare in porto, con i soli dettagli rimasti da limare a dividere il passaggio del giocatore dai Lancieri alla Juve.

Dalla Continassa trapela un certo ottimismo sul positivo esito del negoziato con il club di Amsterdam. Infatti, oltre ad esserci il gradimento del giocatore al trasferimento, sarebbe anche stata trovata l’intesa tra le parti sulla contropartita economica: 75 milioni circa all’Ajax, 12 a stagione al centrale della nazionale olandese, oggi il difensore più corteggiato del calcio.

de Ligt, futuro compagno di squadra di CR7 o Messi?

Infatti, dalla Spagna emerge una differente lettura sul futuro di de Ligt e, secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, in realtà Juve e Ajax non avrebbero ancora trovato il necessario accordo per completare l’operazione e sul difensore oranje sarebbe nel frattempo tornata alla gran carica il Barcellona, dove il giocatore ritroverebbe anche l’ex compagno di squadra nell’Ajax Siem de Jong.

Anche Manchester United e Psg restano vigili sul gioiellino olandese, ma a questo punto appaiono in svantaggio e il futuro del classe ‘99 pare essere diviso tra Piemonte o Catalogna, compagno di squadra di Cristiano Ronaldo o Messi.

Gli altri nomi del mercato bianconero, Pogba pista difficile

Sugli altri fronti di mercato bianconero, grandi sorprese potrebbero esserci in attacco, dove intanto non è tramontata l’idea Mauro Icardi e, sebbene difficile da realizzare in questa sessione di mercato, resta sempre in piedi anche il discorso legato a Federico Chiesa, il vero grande obiettivo bianconero per il reparto avanzato, dove c’è inoltre in ballo il futuro di Mandzukic, Moise Kean, Dybala e Higuain.

A parametro zero sono invece già arrivati due innesti di spessore a centrocampo quali sono Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, mentre sembra complicato il ritorno in bianconero di Pogba: il francese vuole andare via dallo United e tornerebbe con piacere alla Juve, ma la richiesta di 150 milioni da parte del club di Manchester è ritenuta inaccettabile dalla dirigenza bianconera. Una cifra che invece potrebbe rientrare nei parametri del Real Madrid in rifondazione: il club spagnolo segue da diverso tempo il campione del mondo e vorrebbe portarlo alla corte di Zidane.

Nel frattempo è tornato a casa Gigi Buffon, l’ex Psg indosserà la maglia numero 77 e avrà il ruolo di vice Szczesny.