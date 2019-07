È il Napoli una delle assolute protagoniste di questo Calciomercato. Dopo l'ufficialità, avvenuta nella giornata di ieri, per Kostas Manolas, acquistato dagli azzurri per 36 milioni di euro, De Laurentiis adesso si concentrerà su altri obiettivi di mercato. In cima alla lista degli acquisti del direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli, ci sarebbe da tempo James Rodriguez, talentuoso trequartista del Real Madrid. La stella della Colombia ritroverebbe all'ombra del Vesuvio il suo ex tecnico Carlo Ancelotti, il quale lo ha già allenato al Real Madrid e al Bayern Monaco.

Con la cocente eliminazione della Colombia di Rodriguez dalla Coppa America 2019, la trattativa al momento sarebbe in discesa: il ventottenne fantasista avrebbe già da tempo un accordo con il Napoli, forte anche del grande rapporto con il portiere David Ospina. Manca ancora, invece, un'intesa completa tra il club partenopeo ed il Real Madrid. Il procuratore del colombiano, Jorge Mendes, starebbe, infatti, lavorando affinché le 'Merengues' abbassino le pretese.

Il Napoli attende con fiducia il sì definitivo sulle modalità dell'operazione: prestito oneroso a 7 milioni con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro. Per il calciatore invece sarebbe pronto un quinquennale da 6,5 milioni a stagione con scadenza fissata al 2024. L'arrivo di James Rodriguez al Napoli non precluderebbe l'eventuale acquisto di Hirving Lozano, esterno offensivo messicano in forza al PSV Eindhoven.

James Rodriguez possibile nuovo acquisto partenopeo

James Rodriguez sta già facendo sognare il Napoli con le sue magie regalate nel corso della Coppa America, purtroppo per lui terminata.

La trattativa tra Real Madrid e Napoli sarebbe già ben impostata e la sensazione è che ben presto ci potrebbe essere la fumata bianca. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il calciatore potrebbe decidere addirittura di accorciare le proprie ferie pur di raggiungere quanto prima i suoi nuovi compagni di squadra già nel ritiro di Dimaro-Folgarida intorno al 20 luglio. Successivamente, al termine del ritiro, comincerebbe la tournée tra Edimburgo, Marsiglia e gli States.

La trattativa per il trequartista colombiano sarebbe anche facilitata dall'Atletico Madrid, club che aveva mostrato interesse per il calciatore negli scorsi giorni. I 'Colchoneros', infatti, dopo aver sostanzialmente concluso l'acquisto di Joao Felix dal Benfica per 126 milioni di euro, avrebbero avviato una trattativa con l'Eintracht Francoforte per Ante Rebic, calciatore croato che ricopre il medesimo ruolo di Rodriguez. In caso di chiusura dell'affare per il croato, le possibilità per arrivare al colombiano da parte dell' Atletico Madrid,sarebbero praticamente nulle, lasciando cosi via libera al Napoli.