Uno dei giocatori che infiammeranno questa sessione estiva di Calciomercato è sicuramente Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in uscita dall'Inter, con il neo tecnico, Antonio Conte, che avrebbe già deciso di non puntare su di lui per il prossimo anno. Le mosse di mercato della società nerazzurra vanno proprio incontro a questa scelta visto che sembrano ben avviate le trattative che vedrebbero arrivare a Milano il centravanti bonsiaco, Edin Dzeko, e Romelu Lukaku.

Tutto ciò nonostante l'attaccante di Rosario abbia più volte espresso la volontà di restare a Milano, anche attraverso le parole della moglie e agente, Wanda Nara.

Conte boccia Icardi

Il futuro di Mauro Icardi dovrebbe essere lontano dall'Inter la prossima stagione. La frattura con il tifo nerazzurro sembra essere ormai insanabile e ciò è stato dimostrato anche dall'ultimo match di campionato contro l'Empoli. Maurito è uscito tra i fischi dello stadio intero, soprattutto dopo aver sbagliato il rigore che avrebbe potuto costare la qualificazione in Champions League.

Anche il neo tecnico nerazzurro, Antonio Conte, ha deciso di bocciare Icardi, non puntando sull'attaccante argentino, soprattutto dopo aver sentito il parere di alcuni esponenti dello spogliatoio. L'ex allenatore del Chelsea ha fatto sapere ai propri dirigenti di non voler rischiare di avere problemi extra campo come successo nell'ultima stagione, con il club costretto a togliere la fascia di capitano al classe 1993, affidandola al portiere sloveno, Samir Handanovic.

Maurito e la moglie e agente Wanda Nara sono in procinto di tornare dalle vacanze e l'attaccante vorrebbe fare un ultimo tentativo per cercare di convincere lo stesso Conte. Visto che gli avvisi e i segnali mandati fino ad ora non sono serviti, Conte e la società sono pronti ad una mossa più dura da digerire per l'ex capitano. Per l'inizio del ritiro, previsto l'8 luglio a Lugano, il club proverà a chiudere gli acquisti di Edin Dzeko e Romelu Lukaku, chiaro segnale che per l'attaccante di Rosario non ci sia più spazio.

Juventus su Icardi

La Juventus sembra essere l'unica soluzione plausibile per Mauro Icardi. Il centravanti argentino vuole restare in Italia e i contatti vanno avanti tra la moglie e agente Wanda Nara e il direttore sportivo della società bianconera, Paratici. L'affare, comunque, andrà in porto per cifre non inferiori ai settanta milioni di euro. Esborso economico che la Juve non sembra intenzionata a fare. I nerazzurri, però, hanno fatto sapere di non essere disposti a trattare un possibile scambio, se non con l'inserimento nella trattativa del cartellino di Paulo Dybala.