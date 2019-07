La paganese si prepara per la nuova stagione: è previsto infatti questo pomeriggio alle ore 14.00 la partenza della troupe azzurrostellata, agli ordini del tecnico Alessandro Erra, per il consueto ritiro pre-campionato. Sede del romitaggio estivo sarà l'Hotel Beniamino Ubaldi di Gubbio, struttura che ha già ospitato i campani nella stagione 2017/2018.

Il sodalizio del presidente Raffaele Trapani alloggerà nella cittadina umbra fino al prossimo 10 agosto, vigilia del primo impegno stagionale: infatti domenica 11 la Paganese farà il suo esordio in Coppa Italia Serie C, dove affronterà allo stadio San Nicola il Bari, con orario di inizio ancora da stabilire.

Paganese, alcune riconferme e tanti volti nuovi

In vista della nuova stagione, mister Erra ritroverà alcuni calciatori che ha già allenato nell'ultimo campionato, che sfortunatamente si è concluso con una cocente retrocessione in Serie D, mitigata tuttavia con la riammissione in Lega Pro ottenuta lo scorso 12 luglio. Tra questi spiccano senza dubbio la riconferma di tre pilastri della rosa a disposizione del tecnico originario di Coperchia, come il difensore Mariano Stendardo, il centrocampista Giorgio Capece e l'inossidabile capitano Francesco Scarpa.

Non vanno dimenticati l'attaccante Thomas Alberti e il difensore Giulio Carotenuto, che hanno trascorso l'ultima stagione spesso relegati in panchina ma pronti sempre a dare il proprio prezioso contributo ogni qualvolta sono stati chiamati in causa dai vari tecnici che si sono avvicendati sulla panchina azzurrostellata.

Paganese, l'elenco dei convocati per Gubbio

In vista della partenza per il ritiro pre-campionato, fissata per questo pomeriggio, l'allenatore Alessandro Erra ha convocato ventidue calciatori: si tratta di una lista provvisoria, che sicuramente sarà suscettibile di modificazioni in corso d'opera.

Tra questi spiccano quattro calciatori in prova come l'attaccante Ayina, il centrocampista Bramati, i difensori Schiavino e Drame, comunque convocati ma non ancora posti sotto contratto.

Di seguito l'elenco completo:

1. Ayina John Cristophe Klobavi, attaccante (in prova);

2. Alberti Thomas, attaccante;

3. Baiocco Paolo, portiere;

4. Bonavolontà Angelo, centrocampista;

5. Bottone Antonio, centrocampista;

6. Bovenzi Nicola, portiere;

7. Bramati Fabrizio, centrocampista (in prova);

8. Caccetta Cristian, centrocampista;

9. Capece Giorgio, centrocampista;

10. Campani Matteo, portiere (in attesa di trasferimento);

Carotenuto Giulio, difensore;

12. Cavucci Adriano, difensore;

13. Dammacco Gaetano, attaccante;

14. Di Caterino Francesc Pio, attaccante;

15. Drame Boukary, difensore (in prova);

16. Guadagni Giuseppe, centrocampista;

17. Lidin Kevin Olov, centrocampista;

18. Mattia Simone, difensore;

19. Pelliccia Salvatore, difensore;

20. Scarpa Francesco, centrocampista;

21. Schiavino Marco, difensore (in prova):

Stendardo Mariano, difensore.