Doppia seduta di allenamento per la paganese nella giornata di ritiro nella città di Gubbio: gli azzurrostellati hanno svolto un'intensa attività tecnica ed atletica, alternandosi tra il rettangolo di gioco e la palestra.

Sul fronte mercato, dal capoluogo umbro sono giunte importanti novità, con l'innesto di alcuni calciatori che già ruotavano nell'orbita del club campano e la partenza di altri che non rientravano nei piani tecnici della società.

Ulteriori sviluppi si attendono nelle prossime ore, in particolar modo per quanto attiene l'approdo alla corte di mister Erra di alcuni pupilli del direttore sportivo Guglielmo Accardi.

Paganese, le attività svolte nel terzo giorno di ritiro

Come già anticipato, gli azzurrostellati hanno svolto attività prevalentemente atletica, in parte sul campo attiguo alla struttura che ospita il sodalizio del presidente Raffaele Trapani e in parte in palestra.

I calciatori anche oggi hanno ripetuto una serie di partitelle a campo ridotto (small sided games), stavolta giocando cinque contro cinque, finalizzate essenzialmente a sviluppare l'aspetto tecnico-tattico e il lavoro intermittente.

L'attività poi è proseguita nel pomeriggio: in questa fase gli azzurrostellati sono stati suddivisi in tre gruppi per svolgere esercizi prettamente atletici. Il preparatore prof.

D'Antonio si è soffermato soprattutto sul lavoro di forza con sovraccarichi, allo scopo di aumentare la massa muscolare.

A seguire poi i calciatori hanno svolto lavoro tattico in campo, agli ordini del tecnico Alessandro Erra, che ha snocciolato importanti nozioni tecniche.

Paganese, arrivi e partenze nel ritiro di Gubbio

Nella terza giornata di ritiro è arrivata l'ufficializzazione del difensore classe 1998, Edoardo Sbampato, già da tempo nel mirino della dirigenza campana: il calciatore è cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona, ma nello scorso anno ha vestito la maglia dell'Alessandria, con la quale ha collezionato venti presenze e siglato una rete.

Con gli azzurrostellati ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2021.

Arriva con la formula del prestito invece il portiere Matteo Campani, proveniente dal Sassuolo: il classe 2000 resterà alla corte di mister Alessandro Erra per l'attuale stagione.

Nel frattempo, la Paganese ha comunicato, sempre nella giornata di ieri, di aver perfezionato l'accordo con l'Acireale per la cessione in prestito dell'estremo difensore Mario Cappa, classe 2000: l'ormai ex azzurrostellato disputerà in Sicilia il prossimo campionato di Serie D.

Si attendono nelle prossime ore altri movimenti di mercato che possano rimpinguare la rosa del tecnico Erra, in vista dei prossimi impegni stagionali.