A Gubbio la nuova Paganese targata 2019/2020 comincia a muovere i primi passi in vista della nuova stagione in Lega Pro, la quindicesima consecutiva: agli ordini di mister Alessandro Erra, i ventidue convocati, partiti dallo stadio Marcello Torre ieri pomeriggio intorno alle ore 14.00, hanno svolto un allenamento mattutino sul campo attiguo all'Hotel Beniamino Ubaldi, sede del romitaggio estivo degli azzurrostellati, sotto la supervisione anche dello staff tecnico.

Raggiungeranno il ritiro umbro anche gli attaccanti Abou Diop e Nicolò Vai, neo acquisti del sodalizio del presidente Raffale Trapani, ufficializzati tra la tarda serata di ieri e la mattinata di oggi.

Paganese, si parte con il lavoro atletico

Nel primo giorno di ritiro, gli azzurrostellati hanno svolto prevalentemente Lavoro di attivazione fisica, agli ordini del professor Pasquale D'Antonio: i calciatori si sono alternati tra stretching e corsa a ritmo comunque sostenuto.

Lo stato di forma degli atleti sembra essere comunque accettabile.

Successivamente, i convocati hanno svolto alcuni esercizi con la palla, alla presenza dell'allenatore in seconda Guido Di Deo, per poi passare allo svolgimento di una partitella in dieci contro dieci a campo ridotto.

L'attività degli azzurrostellati, inoltre, è proseguita anche nel pomeriggio: sempre con il professor D'Antonio hanno svolto un iniziale screening atletico, al fine di ottenere una perfetta analisi della forma fisica degli atleti prima dell'inizio della nuova stagione.

Contestualmente è stato praticato anche il test di Gacon per la valutazione della Velocità Aerobica Massa (VAM), con l'obiettivo di raggiungere la velocità massimale aerobica.

Paganese, esordio in Coppa con il Bari

Il ritiro precampionato della Paganese si protrarrà fino al prossimo 10 agosto, vigilia del primo impegno stagionale: infatti domenica 11 la Paganese farà il suo esordio in Coppa Italia Serie C, dove affronterà allo stadio San Nicola il Bari, con orario di inizio ancora da stabilire.

In campionato, gli azzurrostellati esordiranno allo stadio Enrico Rocchi il prossimo 25 agosto, dove affronteranno la Viterbese Castrense: gli uomini di mister Erra cominceranno la stagione da dove l'avevano conclusa, con i gialloblù che furono gli avversari dello scorso campionato nel match dell'ultima giornata, vinto dai campani con rete di Parigi.

I tifosi azzurrostellati sperano di vivere una stagione decisamente diversa rispetto a quella appena conclusa, che è culminata con la retrocessione in Serie D, seppur mitigata dalla riammissione in Lega Pro conquistata lo scorso 12 luglio.