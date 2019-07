Prosegue il lavoro della Paganese nel ritiro precampionato di Gubbio, dove agli ordini di mister Alessandro Erra si cominciano a porre le basi per la nuova stagione, sempre in Serie C: gli azzurrostellati hanno appreso ulteriori nozioni, dopo un'intensa giornata trascorsa per buona parte sul campo di allenamento.

Gli atleti stanno fornendo buone indicazioni allo staff tecnico, che si ritrova con un gruppo che necessita ovviamente di riprendere forma, ma che sta cominciando a porre solide basi per il prossimo campionato, particolarmente competitivo in virtù della contemporanea presenza di squadre blasonate come Catania, Bari, Reggina e l'incognita Avellino.

Paganese, prosegue il lavoro a Gubbio

L'attività degli azzurrostellati prosegue sul campo attiguo all'Hotel Beniamino Ubaldi di Gubbio, sede del romitaggio estivo del club campano: nel secondo giorno di ritiro, gli atleti hanno svolto la consueta doppia seduta, sotto la supervisione dell'intero staff tecnico.

In mattinata, i calciatori hanno svolto allenamento integrato con small sided games, caratterizzati da partitelle a ranghi ridotti e ad alta intensità. Successivamente, con il neo preparatore atletico della paganese, professor Pasquale D'Antonio, i calciatori hanno svolto una serie di ripetute aerobiche.

Il lavoro poi è proseguito nel pomeriggio, dove gli azzurrostellati sono scesi sul manto erboso di Gubbio per svolgere essenzialmente attività di forza funzionale a circuito; infine, quasi in chiusura della giornata di ritiro, non è mancato il lavoro tattico, con mister Erra che prova ad impartire alcune nozioni.

Paganese, arriva Diop: out Stendardo

Raggiunge il ritiro di Gubbio anche l'attaccante senegalese Abou Diop, classe 1993: l'ex Vis Pesaro ha raggiunto solamente oggi i compagni nella cittadina umbra, dopo aver ufficializzato sabato scorso il suo approdo alla Paganese.

Tuttavia, una prima tegola si abbatte in casa azzurrostellata: l'esperto difensore Mariano Stendardo non ha proseguito il lavoro con i compagni a causa di una leggera contrattura. Le condizioni fisiche del calciatore verranno valutate nei prossimi giorni.

Paganese, notizie di mercato: Sbampato sullo sfondo

Nel frattempo, la dirigenza del club campano prosegue l'attività di mercato allo scopo di rimpinguare la rosa da mettere a disposizione di mister Erra: la partenza con qualche giorno di ritardo non ha consentito al sodalizio del presidente Raffaele Trapani di allestire una rosa completa in ogni reparto.

Nelle ultime ore, secondo quanto confermato anche dalla testata giornalistica tuttomercatoweb.com, il club di via Filettine sarebbe ad un passo da Edoardo Sbampato, classe 1998, difensore reduce da una discreta stagione trascorsa con la maglia dell'Alessandria, dove ha collezionato 20 presenze ed un gol, ma di proprietà del Chievo Verona.