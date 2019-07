La sessione estiva di Calciomercato è oramai a un punto cruciale ed è entrata letteralmente nel vivo con tante operazioni che sono state messe in piedi dalle diverse squadre del nostro campionato e che ben presto potrebbero giungere ad una conclusione. Tra le trattative più particolari e complesse, però, c'è quella per Gonzalo Higuain della Juventus: il giocatore argentino ha espresso ben più di una volta di voler rimanere in terra torinese e giocarsi le sue chance al fianco di Ronaldo e compagni, ma su di lui ovviamente l'interesse di vari club non si è fatto attendere.

Tra tutte, la squadra che certamente spicca è la Roma di Paulo Fonseca, che è alla ricerca del suo nuovo attaccante visto che con tutta probabilità Edin Dzeko lascerà la Capitale. Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Stampa, pare che nei giorni scorsi ci sia stato un contatto diretto tra il nuovo allenatore giallorosso e il bomber bianconero: Fonseca lo avrebbe chiamato incassando anche la disponibilità del giocatore.

Calciomercato: Higuain si avvicina alla Roma dopo la telefonata di Fonseca

Secondo le ultime indiscrezioni circolate però, l'intenzione primaria di Gonzalo Higuain sarebbe quella di rimanere alla Juventus nonostante la corte spietata della Roma. Nel frattempo pare che il trentunenne argentino stia facendo il trasloco da Londra a Torino. Tuttavia, la trattativa prosegue e sia da parte della Juventus che da quella della squadra giallorossa c'è tutta l'intenzione di concludere l'operazione.

Le due società pare stiano lavorando ad una trattativa sulla base del prestito oneroso a nove milioni di euro con un riscatto fissato a 27 milioni. Nel caso in cui tutto ciò dovesse concretizzarsi, Gonzalo Higuain potrebbe chiedere una buona uscita alla società di Andrea Agnelli. La squadra capitolina, poi, sarebbe pronta a mettere sul piatto un contratto da quattro anni sulla base di 4,5 milioni di euro a stagione più eventuali bonus.

Dzeko sempre più verso l'addio a Roma

Sul fronte uscite per la Roma come già detto c'è Edin Dzeko, che comunque sta continuando ad allenarsi con la squadra con grande professionalità, caratteristica che lo ha sempre contraddistinto. Presto, però, potrebbe raggiungere l'Inter di Antonio Conte con cui ha già trovato l'accordo. Alla società giallorossa potrebbero bastare quindici milioni di euro, anche perché il direttore sportivo Petrachi spera di poter poi subito concludere l'affare Higuain con la Juventus, che intanto continua a trattare per Mauro Icardi. Insomma, un mercato in gran fermento che ci regalerà senz'altro grandi colpi.