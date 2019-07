Sabato 27 luglio, Psg e Inter scenderanno in campo per un'altra sfida imperdibile di ICC (International Champions Cup). Archiviata la disfatta contro la Juventus, avvenuta dopo i calci di rigore, i nerazzurri guidati da Antonio Conte proveranno a rifarsi. Questa volta, però, c'è da vedersela contro il blasonato club parigino. L'intero incontro si svolgerà nella fiabesca cornice cinese, a Macao per l'esattezza.

Ancora una volta, il ct interista avrà l'opportunità di sperimentare i moduli e i suoi giocatori, in vista della nuova stagione di Serie A. Intanto, Psg-Inter sarà trasmessa sia in streaming online che in chiaro in tv alle ore 13:30 italiane.

Dove vedere Psg-Inter in tv e in streaming

Per vedere l'amichevole di lusso Psg-Inter in diretta tv, non sarà necessario disporre di un abbonamento ad una pay-tv.

L'incontro di International Champions Cup verrà trasmesso su Sportitalia, al canale 60. Se per un motivo o per un altro non dovesse vedersi questa piattaforma televisiva, si potrà sempre sfruttare lo streaming gratuito offerto dal portale di questa rete. Nel dettaglio, basterà digitare 'Sportitalia.com' per gustarsi l'intero match anche attraverso un dispositivo mobile (smartphone o tablet).

Ricordiamo che la partita sarà in diretta alle ore 13:30 italiane ma sarà trasmessa in replica anche in serata alle 21:30 e sempre sullo stesso canale.

Probabile formazione di Psg-Inter

Il Psg è reduce da un pareggio con il Norimberga, avvenuto nello scorso sabato 20 luglio. Contro l'Inter, il ct Thomas Tuchel imposterà una formazione il più possibilmente competitiva. In attesa di scoprire il destino di Neymar, il brasiliano non prenderà parte al match poiché infortunato. Anche Kimpembé non potrà giocare. Dunque, non si esclude la possibilità di vedere dal primo minuto Mbappe, Verratti, Meunier e Draxler.

Per quanto riguarda l'Inter, il club nerazzurro vanta un'ottima rosa composta dai vari Skriniar, Perisic, Candreva, De Vrij, Handanovic. Antonio Conte dovrebbe schierare tutti questi elementi come titolari ma potrebbe anche riproporre Esposito in avanti nel 3-5-2. Assente certo è Mauro Icardi il quale sembra in procinto di lasciare la squadra.

Pronostici partita

Le amichevoli estive sono delle partite abbastanza particolari di cui è difficile prevedere il risultato finale e fare un pronostico.

Nonostante ciò, l'Inter sembra promettere bene. Dopo la sconfitta contro la Juventus, i nerazzurri cercano il riscatto. Vincere contro il Psg servirà a dare una ventata di ottimismo alla squadra in vista della nuova stagione di Serie A. Non resta che aspettare il fischio d'inizio per apprendere chi delle due compagni vincerà.