La Juventus sarebbe sempre più vicina a Matthijs De Ligt. Nelle ultime ore i contatti tra i bianconeri e l'Ajax sarebbero stati costanti, la trattativa è andata avanti ad oltranza e adesso sarebbe arrivata forse ad un punto di svolta.

Infatti, stando a quanto afferma Sky Sport, la Juve pochi istanti fa avrebbe presentato una nuova offerta agli olandesi. Si spera che essa possa essere la proposta decisiva e che finalmente l'Ajax possa dare il suo ok definitivo.

Pubblicità

Pubblicità

Intanto, a testimonianza del fatto che l'affare sarebbe finita e se vicino alla conclusione Matthijs De Ligt non andrà in ritiro in Austria con i lancieri. Il difensore calesse '99 resterà in Olanda dove svolgerà degli allenamenti personalizzati. Dunque le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro di Matthijs De Ligt.

La Juve aspetta De Ligt

La Juventus, questa estate, ha deciso di investire una somma importante per rinforzare la sua difesa e per rendere il suo reparto arretrato ancora più forte ha scelto di puntare tutto su Matthijs De Ligt. Il difensore classe '99 è il talento più cristallino che c'è in circolazione e su di lui c'erano le grandi di mezza Europa.

Pubblicità

De Ligt è stato corteggiato dal Barcellona e dal Paris Saint - Germain, ma la Juve è stata la società che si è mossa con più forza per lui. Già da qualche settimana i bianconeri hanno un accordo con il ragazzo, come ha rivelato anche il suo agente Mino Raiola. Dopo aver raggiunto l'intesa con De Ligt, la Juve ha iniziato a trattare con l'Ajax che è sicuramente un osso molto duro. Ma nelle ultime ore la trattativa avrebbe subito una forte accelerata e Paratici avrebbe fatto una nuova proposta ai lancieri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Il ragazzo, intanto, sta aspettando che arrivi la fumata bianca per poter iniziare la sua nuova avventura. De Ligt non andrà in Austria con l'Ajax e resterà in Olanda: questo sembra essere l'indizio chiave per far capire che l'affare è davvero alle battute finali. Anche Maurizio Sarri è in attesa di avere buone notizie e soprattutto di poter allenare presto il nuovo difensore. Con l'arrivo di De Ligt, la Juve avrebbe una delle difese più forti d'Europa visto che il giovane olandese si unirebbe a due colonne come Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

Intanto la Juve lavora alla Continassa

In attesa di avere notizie positivi sul fronte mercato, la Juventus continua la preparazione in vista della nuova stagione.

Tra pochi minuti i bianconeri saranno in campo per il secondo allenamento di giornata. La Juve, infatti, si è allenata anche questa mattina, poi i giocatori hanno pranzato alla Continassa e dopo hanno potuto godere di un paio d'ore di relax sempre all'interno del JTC.