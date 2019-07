Quella di oggi è stata una lunga giornata di lavoro per la Juventus. Maurizio Sarri, già da ieri, ha iniziato a dare le prime indicazioni ai suoi ragazzi e gli intensi allenamenti sono proseguiti anche questa mattina e questo pomeriggio. Il tecnico ha deciso di far svolgere delle doppie sedute ai suoi ragazzi e le regole nel ritiro della Juve sono ben precise. La Continassa è blindata e i bianconeri dopo il primo allenamento di giornata restano obbligatoriamente al JTC per il pranzo.

Infatti, dopo l’allenamento del mattino i giocatori non lasciano il centro sportivo e dopo aver mangiato tutti insieme i campioni d'Italia riposano direttamente nella struttura bianconera. Poi a metà pomeriggio la Juve torna in campo per la seconda seduta di giornata e subito dopo la squadra cena obbligatoriamente alla Continassa. Solo dopo aver ultimato il pasto i calciatori sono liberi di lasciare il centro sportivo, ma chi vuole può fermarsi a dormire al J hotel e in particolare hanno deciso di inaugurare la nuova struttura bianconera i due neo acquisti Ramsey e Rabiot. Il programma della giornata di domani della Juve prevede un'altra doppia seduta di allenamenti.

Il lavoro in casa bianconera è molto ma l'umore del gruppo è ottimo e in particolare Federico Bernardeschi si è detto felice di essere tornato al lavoro. Dello stesso pensiero è anche Joao Cancelo che ha affidato ai suoi profilo social le sue sensazioni dopo la ripresa degli allenamenti.

Il messaggio di Bernardeschi

La Juventus ha ormai messo nel mirino l’inizio del campionato. I bianconeri già da ieri sono al lavoro e agli ordini di Maurizio Sarri ci sono 33 giocatori di cui 20 della prima squadra e 13 dell’Under 23.

Mancano all’appello Cristiano Ronaldo e Blaise Matuidi oltre i sudamericani e Moise Kean e Luca Pellegrini. CR7 e il francese sono attesi alla Continassa sabato 13, ma resta da capire se seguiranno l’iter dei loro compagni di squadra che prima hanno svolto le classiche visite mediche e dopo i controlli di rito hanno ripreso gli allenamenti. A guidare il gruppo degli attaccanti viste le assenze di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala ci sono Federico Bernardeschi e Mario Mandzukic. Il numero 33 juventino, quest’oggi, con un post su Instagram ha espresso la sua soddisfazione per essere tornato al lavoro.

Cancelo scrive: ‘Fino alla fine’

Tra i convocati di Maurizio Sarri per il raduno estivo c’è Joao Cancelo. Il portoghese è al centro di alcune voci di mercato e sembra essere vicino all’addio. Questa mattina, Cancelo ha postato un messaggio su Instagram nel quale ha scritto: “Tornato al lavoro”, oltre a queste parole ha aggiunto il classico hashtag bianconero con scritto “Fino alla fine”. Chissà che il motto juventino citato da Cancelo non possa essere un indizio sul suo futuro.

I tifosi bianconeri sperano che sia così visto che vorrebbero che il portoghese resti a Torino, considerandolo un giocatore molto forte e capace di dare un grosso apporto alla Juventus.