Continuano ad essere loro, Juventus e Napoli, le principali contendenti a Mauro Icardi. In questi ultimi giorni si è parlato molto di una serie di mosse effettuate dal club partenopeo per provare ad ottenere i favori del giocatore e cercare un sorpasso nei confronti dei bianconeri. L'Inter, dal canto suo, non avrebbe alcun problema a trattare con Aurelio De Laurentiis, anche perché i dirigenti della società milanese preferirebbero di gran lunga vedere l'ex capitano in partenza verso la compagine azzurra piuttosto che in direzione Torino dove diventerebbe a tutti gli effetti un nuovo calciatore degli storici rivali juventini.

Sullo spinoso caso-Icardi è intervenuto durante la Domenica Sportiva-Estate del 28 luglio Ciro Venerato, esperto di Calciomercato. Questi ha riportato un suo aggiornamento sulla vicenda, affermando a chiare lettere che l'attaccante argentino avrebbe già da tempo un'intesa di massima con la Juventus, che il Napoli starebbe cercando di fare dei passi in avanti, ma al momento non sarebbe in grado di pareggiare l'offerta d'ingaggio avanzata dal club di Andrea Agnelli.

Infatti mentre la "Vecchia Signora" sarebbe pronta a garantire al bomber sudamericano uno stipendio da circa 7,5 milioni di euro all'anno, la società campana pare sia arrivata fino ad un massimo di 6,5 milioni.

Intanto, dopo il rientro in Italia della squadra milanese dalla tournée asiatica, Mauro Icardi ha chiesto alla società di poter tornare ad allenarsi con il resto del gruppo dopo averlo fatto da solo a Milano in questi giorni.

I vertici del club di Zhang hanno dato una risposta affermativa alla richiesta del centravanti di Rosario che, dunque, a partire da mercoledì 31 luglio potrà nuovamente lavorare con i compagni di squadra, anche se gli è stato ribadito che non prenderà parte alle sedute tattiche e nemmeno alle partitelle in famiglia. Infatti pare che la società meneghina abbia deciso di "accontentare" l'ex capitano per adempiere fino in fondo ai suoi doveri, evitando così di dare adito ad ulteriori polemiche o di fornire elementi utili nell'ipotesi di un'eventuale causa giudiziaria per mobbing da parte dell'entourage del calciatore.

Inter-Napoli: si attende incontro in Lega tra Marotta e De Laurentiis

Essendo ancora in una posizione di svantaggio rispetto alla Juventus, il Napoli starebbe cercando comunque di trovare la soluzione giusta per sorprendere i bianconeri e balzare in pole-position nella corsa al bomber di Rosario. Il quotidiano Il Mattino riporta che proprio oggi, 29 luglio, in occasione dei sorteggi del calendario della Serie A 2019/2020, De Laurentiis e Marotta potrebbero parlarsi e fare il punto della situazione in attesa del rientro da Ibiza di Wanda Nara, moglie-agente dell'attaccante nerazzurro.

In questa fase pare che la distanza tra domanda e offerta tra i due club si aggiri intorno ai 15-20 milioni di euro. Il Napoli avrebbe voluto colmare questa differenza con l'inserimento del cartellino di Milik quale contropartita tecnica, ma l'allenatore interista Antonio Conte avrebbe posto il veto a questo scambio, ritenendo che il centravanti polacco non sia l'uomo giusto per la sua idea di calcio.

Invece in merito all'ingaggio, l'ostacolo sarebbe legato alla gestione dei diritti d'immagine: Icardi infatti non sarebbe disposto a rinunciare al contratto di sponsorizzazione che attualmente lo lega alla Nike, mentre il sodalizio partenopeo gli avrebbe chiesto di annullare quest'accordo, garantendogli al contempo un aumento della base fissa del suo stipendio. Insomma, pare ci siano ancora tanti nodi da sciogliere per il Napoli, ma la Juve è avvisata: se davvero ha intenzione di portare "Maurito" a Torino non dovrà distrarsi né dare tutto per scontato: De Laurentiis è in agguato.