Alessio Sundas torna a parlare della possibile cessione del Genoa e del tentativo che avrebbe fatto con Enrico Preziosi per il coinvolgimento di nuovi partner. Quello che segue è quanto riferito in un'intervista rilasciata ai microfoni di ''calciomercato.com'' a pochi giorni dal duro comunicato emesso dai gruppi della gradinata Nord contro il presidente Preziosi.

Alessio Sundas sarebbe stato scartato da Preziosi

Il noto agente Fifa, Alessio Sundas, si dice ancora fortemente interessato ad aiutare Preziosi, con il coinvolgimento diretto di possibili finanziatori: "La mia è un'azienda che si occupa proprio di queste cose, prevalentemente ci occupiamo di operazioni simili.

I tifosi del Genoa, inoltre, mi scrivono in tantissimi per chiedermi di trovare qualcuno che sia disposto a comprare la società. Richieste che aumentano di giorno in giorno, ricevo davvero molti messaggi. Posso dire che Preziosi è già stato contattato dal sottoscritto o da uno dei miei collaboratori. Volevamo metterlo al corrente di una proposta ma non ha mai voluto sapere nulla al riguardo".

Se Enrico Preziosi fosse disponibile a trattare la cessione del Genoa, Alessio Sundas sarebbe lieto di aiutarlo nella ricerca di nuovi partner, alcuni dei quali potrebbero essere già in orbita rossoblu: "Ho tanti sponsor che desiderano entrare nel mondo del calcio, sono pronti ad affiancare il presidente nella gestione societaria sostenendolo dal punto di vista economico.

Se il presidente del Genoa decidesse di conoscerli sarebbe fantastico". Sundas lancia un invito ufficiale al numero uno dei Grifoni per discutere della cessione del Genoa: "Se è d'accordo possiamo andare a cena a parlarne e ne discuteremmo a tu per tu. Sono sicuro che potrebbe nascere un rapporto di soddisfazioni reciproche. Preziosi non se ne pentirebbe se decidesse di conoscere i miei sponsor".

Preziosi concentrato sul mercato

Un invito che molto difficilmente Preziosi coglierà, evidentemente non ritiene Alessio Sundas l'interlocutore giusto per trattare la cessione del Genoa.

Resta da capire tuttavia quale sia l'identikit giusto per sedersi attorno ad un tavolo e se ci sia davvero l'intenzione di cedere il club da parte del massimo dirigente rossoblu. L'attuale società, infatti, è impegnata in prima linea sul fronte del calciomercato. All'appello continuano a mancare un centrocampista centrale, un trequartista e probabilmente anche un attaccante. Girano nomi di tutto rispetto, ma la sensazione è che la fumata bianca non sia proprio dietro l'angolo.

I tifosi a prescindere dai movimenti sul mercato si stanno abbondando in massa: dopo pochi giorni dall'apertura della campagna abbonamenti sono state rinnovate oltre seimila tessere.