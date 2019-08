La rosa della Juventus prosegue la preparazione fisica alla Continassa, dopo la tournée asiatica in cui i bianconeri hanno affrontato Tottenham e Inter per l'International Champions Cup e poi un'amichevole contro una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud.

Intanto la dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori funzionali al gioco di Maurizio Sarri, anche se l'esigenza principale è in questo momento piazzare alcuni esuberi: a rischio cessione ci sarebbero in particolare Perin, Joao Cancelo, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Dybala.

Proprio quest'ultimo potrebbe essere inserito in uno scambio che porterebbe a Torino a Lukaku, mentre l'argentino si trasferirebbe al Manchester United.

Come scrive infatti su Twitter il noto esperto di Calciomercato e giornalista della Rai Paolo Paganini, l'argentino sarebbe pronto a rientrare a Torino per discutere con la dirigenza bianconera per una sua eventuale cessione, ma avrebbe chiesto al Manchester United almeno 10 milioni di euro a stagione.

Juventus: secondo Paganini Lukaku avrebbe l'intesa con i bianconeri, ma Dybala 'spara' alto sull'ingaggio

Secondo il noto giornalista della Rai Paolo Paganini, Dybala si trasferirebbe al Manchester United solo per un contratto a stagione di almeno 10 milioni. Per quanto riguarda l'arrivo di Lukaku a Torino, la punta belga avrebbe già un'intesa contrattuale con Paratici, ma tutto passerà dall'incontro fra Dybala e la dirigenza bianconera previsto per questo giovedì sera 1° agosto.

Buongiorno. Vediamo come andrà a finire la missione esplorativa dell’agente di #Dybala chiede 10 netti allo United. #Lukaku ha già l’accordo con Paratici. #Inter su #Cavani oltre #Dzeko. #Higuain ha mandato segnali ma da #Napoli non c’è risposta. — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 31, 2019

Nelle ore successive, sempre su Twitter, lo stesso Paganini ha dato un ulteriore aggiornamento su questa vicenda, scrivendo: "Problemi tra United e Dybala sull’ingaggio. L’argentino chiede 10/12 milioni netti, mentre lo United arriva al massimo a 8". La trattativa sarebbe quindi in stand-by.

Aggiornamenti. Problemi tra United e #Dybala sull’ingaggio. L’argentino chiede 10/12 netti lo United arriva max a 8. Trattativa in stand bye. Il #Psg blocca #Neymar e #Cavani ha detto no a #Inter che oltre a #Dzeko ha fatto sondaggio per #aubameyang #Arsenal. — Paolo Paganini (@PaPaganini) July 31, 2019

Il mercato della Juventus

Se si dovesse raggiungere l'intesa, si svilupperebbe quindi lo scambio fra Manchester United e Juventus, ma secondo le ultime indiscrezioni Mario Mandzukic potrebbe essere l’alternativa al mancato acquisto di Dybala da parte della società inglese.

E quindi il croato potrebbe diventare una pedina per arrivare comunque a Lukaku.

Sempre quando lasciato trapelare nei giorni scorsi dal giornalista Paolo Paganini, intanto Gonzalo Higuain apprezzerebbe un ritorno al Napoli, ma la dirigenza campana non vorrebbe investire sull'argentino, sia per l’aspetto anagrafico ma anche per il notevole ingaggio che percepisce l’argentino. Inoltre un suo eventuale ritorno potrebbe non essere apprezzato dalla tifoseria del Napoli, che non gli avrebbe perdonato il trasferimento alla Juventus di tre anni fa.