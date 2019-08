La Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa, ma prima dell’inizio del campionato di Serie A affronterà l’ultima amichevole dell’International Champions Cup. I bianconeri sfideranno l’Atlético Madrid a Solna sabato 10 agosto 2019. Il fischio d’inizio alla Friends Arena sarà fissato per le ore 18.00. I tifosi della Vecchia Signora avranno modo di guardare la partita in diretta tv su Sportitalia.

La Juventus non ha ottenuto risultati positivi nella tournée asiatica, rimediando una sconfitta contro il Tottenham, una vittoria ai rigori contro l’Inter e un pareggio contro il Team K-League. Nell’attesa di scoprire se arriverà la prima vittoria per Maurizio Sarri, diamo uno sguardo ai precedenti tra i due club.

Colchoneros a caccia di riscatto dopo l’eliminazione in Europa

La Juventus ritroverà l’Atlético Madrid a distanza di pochi mesi dalla doppia sfida agli ottavi di finale della Champions League.

I bianconeri riuscirono a rimontare la sconfitta dell’andata e superare il turno. Il match al Wanda Metropolitano finì 2-0 per i Colchoneros, che andarono a segno con José María Giménez e Diego Godín nel finale di secondo tempo. A quel punto serviva un’impresa alla Juventus, che all’Allianz Stadium rifilò un netto 3-0 agli spagnoli. Protagonista assoluto fu Cristiano Ronaldo, autore di una tripletta, che vanta uno score incredibile contro l’Atlético Madrid, avendolo affrontato per diverse stagioni in Liga con la maglia del Real Madrid.

I bianconeri poi si dovettero arrendere all’Ajax al turno successivo.

Le due squadre si affrontarono anche nella stagione 2014/15, durante la fase a gironi della Champions League. L’andata in Spagna finì 1-0 con goal di Arda Turan, mentre il ritorno terminò 0-0 a Torino. Nonostante questi risultati, i bianconeri proseguirono il cammino fino alla fine, venendo poi battuti dal Barcellona all’ultimo atto.

Guardando i precedenti tra Juventus e Atlético Madrid, figurano anche 5 sfide in Coppa delle Fiere. Nella stagione 1963/64 si incrociarono agli ottavi di finale, con doppio successo per la Vecchia Signora: 1-0 (andata in casa) e 1-2 (ritorno in trasferta). Le due squadre si affrontarono anche nella stagione 1964/65 in semifinale. In quell’occasione si registrano risultati identici tra andata e ritorno, perciò si dovette andare allo spareggio, vinto dalla Juventus per 3-1.

I bianconeri persero poi in finale contro il Ferencváros, tra l’altro allo Stadio Comunale di Torino.

Stavolta si tratterà soltanto di un’amichevole, ma sarà comunque una sfida prestigiosa, che nessuna delle due squadre vorrà perdere. Una volta archiviato questo match, la Juventus proseguirà la preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie A, che ricordiamo la vedrà protagonista all’esordio stagionale contro il Parma in trasferta sabato 24 agosto.