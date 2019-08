Continua il ciclo di amichevoli precampionato della Roma. Dopo aver incontrato alcune compagini dilettantistiche della capitale e le formazioni laziali e umbre del Rieti, del Gubbio, della Ternana e del Perugia di Massimo Oddo, adesso la squadra di Paulo Fonseca inizia a cimentarsi con avversari di pari categoria. Il primo test di questo tipo è in programma nel tardo pomeriggio di sabato 3 agosto, quando il team giallorosso scenderà in campo contro la formazione francese del Lilla.

La partita sarà giocata alle ore 16:00 allo stadio Pierre Mauroy, un impianto sportivo ubicato a Villeneuve-d'Ascq, nei pressi della stessa città transalpina. I tifosi che vorranno seguire il match da casa potranno farlo seguendo la partita in diretta televisiva su Roma TV (canale 213 di Sky) e in streaming online su SkyGo.

Sabato 3 agosto la Roma scende in campo contro il Lilla

Per il ciclo di amichevoli programmate in vista del prossimo campionato di Serie A 2019/2020, la dirigenza della Roma ha scelto di partire con avversari di Serie D per poi passare a compagini di Serie C, B e quindi di Serie A.

Le prime avversarie dei giallorossi, infatti, sono state le squadre capitoline del Pro Calcio Tor Sapienza e del Trastevere Calcio; in seguito l'undici romanista ha affrontato il Gubbio, quindi in un solo giorno il Rieti e la Ternana, mercoledì scorso il team cadetto del Perugia e adesso comincia ad affrontare formazioni militanti nella massima divisione.

Il primo di questi avversari è il team francese del Lilla che i ragazzi di Paulo Fonseca affronteranno nel pomeriggio di sabato 3 agosto in terra francese.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. A.S. Roma

Chi vorrà seguire l'incontro sul piccolo schermo potrà farlo sintonizzando la televisione su Roma Tv o guardando il match in streaming online su SkyGo.

Di sicuro, a poco più di venti giorni dall'inizio del campionato, l'allenatore portoghese deve capitalizzare il lavoro svolto durante il ritiro estivo e iniziare a far quadrare in campo i giocatori che ha a disposizione. In quest'ottica, l'arrivo di giocatori di sicuro rendimento quali Mancini dall'Atalanta e Veretout dalla Fiorentina sono serviti a completare una rosa che aveva già delle buone potenzialità.

La probabile formazione della Roma

Per l'impegno contro il Lilla, il mister Paulo Fonseca, con ogni probabilità, continuerà a insistere con il modulo 4-2-3-1.

Lo schieramento di partenza potrebbe prevede l'impiego di Pau Lopez tra i pali, Florenzi a fluidificare sulla destra e Kolarov o Spinazzola sulla sinistra; i difensori centrali dovrebbero essere Fazio e Mancini, mentre la coppia di centrocampo potrebbe essere formata da Diawara e Pellegrini; in attacco il compito di spingerla in rete dovrebbe toccare a Dzeko supportato da Perotti, Zaniolo e Under.

Durante l'incontro comunque ci sarà spazio per tutti e quindi anche per Cristante, Schick, Kluivert e per gli altri componenti della rosa.