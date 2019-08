La rivoluzione del mercato rossonero è in pieno svolgimento, poiché la dirigenza del Milan cerca di dare a Giampaolo la migliore squadra possibile per la sua prima stagione in rossonero. Nella giornata di giovedì Rafael Leao è diventato il terzo colpo ufficiale nella sessione estiva di mercato, con Ismael Bennacer e Leo Duarte che presto seguiranno l'ex giocatore del Lille. Tuttavia, non è solo il mercato in entrata quello in cui opera il Milan, ma anche le vendite sono oggetto di attenzione in questo periodo.

Il Corriere dello Sport riferisce che Giampaolo ha chiesto a Maldini di vendere quanti più giocatori possibile al fine di aumentare il budget a disposizione per altri acquisti e aiutarlo a portare in rossonero più giocatori adatti al suo stile. Tra quelli citati nel rapporto ci sono André Silva - apparentemente diretto al Monaco -, Franck Kessie e Lucas Biglia, oltre a uno tra Diego Laxalt e Ivan Strinic.

Si dice che Suso sia sul mercato con la Roma che sarebbe molto interessante al giocatore, mentre recentemente è stato anche affermato che Giampaolo deciderà il futuro di Kessie. Biglia è voluto dal Genoa, Calhanoglu è stato costantemente oggetto di voci di mercato per un ritorno in Germania ma ha detto di voler restare e anche Laxalt è molto richiesto. Le vendite di uno dei suddetti potrebbero contribuire a finanziare il trasferimento di Angel Correa, poiché i colloqui con l'Atletico Madrid continuano per l'affare che dovrebbe aggirarsi sui 45 milioni di euro.

Calciomercato Milan, proseguono i contatti per Angel Correa

I rossoneri sono ora pronti a concentrare la loro attenzione su Angel Correa, il cui agente è volato a Milano per tenere nuovamente colloqui con il club. I rossoneri hanno annunciato già l'acquisto di Rafael Leao e verseranno nelle casse del Lille circa 30 milioni di euro e sono anche pronti ad acquistare Leo Duarte dal Flamengo per circa 11 milioni di euro.

L'agente di Correa, Agustin Jimenez, intende tenere colloqui e riaprire le discussioni per concludere un accordo per l'argentino Correa, ed infatti un accordo per lui sembra già esserci stato. L'ultima volta che si è tenuto un incontro, il Milan e l'Atletico Madrid hanno concordato un trasferimento sulla base di 40 milioni di euro più i bonus. Ma ci sono stati disaccordi su quanti bonus il Milan dovrebbe pagare.

I rossoneri vorrebbero pagare un totale di 48 milioni di euro complessivi, mentre l'Atletico Madrid starebbe continuando a chiedere oltre 50 milioni di euro I colloqui, però, sono ora riaperti e l'accordo potrebbe essere trovato nelle prossime ore, con l'argentino che starebbe spingendo per vestire la maglia del Milan, convinto di trovare molto più spazio rispetto a quello avuto a Madrid.